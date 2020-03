GF Vip, i concorrenti fanno un flash mob emozionante

Il momento storico che stiamo vivendo è sicuramente molto complicato e difficile. Il coronavirus è arrivato anche nella casa del Grande Fratello Vip per fortuna solo a titolo informativo per i concorrenti e non come contagio. Infatti, gli inquilini, vengono aggiornati giorno dopo giorno su tutti gli sviluppi che riguardano la nostra Nazione e a questo punto il mondo intero.

In particolare, i concorrenti sono stati aggiornati anche dei vari flash mob che nelle nostre città vengono effettuati dai balconi. Prima l’applauso, poi l’inno di Mameli e infine le luminarie. Queste tutte le prime iniziative italiane per combattere la quarantena obbligata al fine di evitare i contagi. Anche il messaggio ‘andrà tutto bene’, è entrato nella casa di Cinecittà e proprio da questo è partito il flash mob dei concorrenti.

Infatti, gli inquilini del Grande Fratello Vip, hanno dipinto un arcobaleno e hanno scritto lo stesso messaggio che in questi giorni sta unendo tutto il nostro Paese. Il momento più toccante ed emozionante è stato quando tutti i concorrenti, uniti in coro in giardino, si sono abbracciati intonando uno dei più grandi successi italiani di tutti i tempi ‘Ma il cielo è sempre più blu’.

Lacrime ed emozioni

Il coronavirus è ormai noto anche nella casa del Grande Fratello Vip dove i concorrenti vengono aggiornati giorno dopo giorno anche per rassicurarli sulle condizioni di salute dei parenti e degli amici. Gli ultimi video trasmessi nella casa hanno emozionato i concorrenti soprattutto per i danni di questa pandemia che si è diffusa in tutto il mondo recando tantissimi danni.

Altri paesi europei hanno seguito la linea dura dell’Italia ed hanno deciso di chiudere scuole, edifici pubblici e parchi onde evitare che il contagio possa essere letale. In Inghilterra, invece, la situazione sembrerebbe non aver destato una così grande preoccupazione nei vertici politici.