GF Vip, Giuliano Mello ringrazia tutti: "Siete la sua famiglia in questo momento"

Nella penultima puntata del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha dedicato una buona parte della diretta per ricordare Lucas, fratello di Dayane Mello. La sua scomparsa è stato un duro colpo sia per la brasiliana che per gli altri concorrenti nella casa, che hanno pensato addirittura di abbandonare in massa il reality show.

Molti fan della trasmissione se la sono presa soprattutto con Dayane, perché nonostante il grave lutto ha deciso di restare nella casa e non stare insieme ai suoi parenti. La brasiliana giustifica questa sua decisione dichiarando di considerare ormai gli altri compagni di avventura come una vera e propria famiglia e poi, a causa del Covid-19, non sarebbe comunque potuta andare in Brasile per ricordare il fratello scomparso.

Il video messaggio di Giuliano Mello

Intanto nella puntata dell’8 febbraio del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha deciso di fare una sorpresa a Dayane mettendosi in collegamento con il fratello Giuliano. Quest’ultimo ringrazia tutti per come si sono comportati i ragazzi nella casa, in particolar modo Rosalinda Cannavò.

“Ciao Dayane, ho un sacco di nostalgia, mi manchi” inizia così la videochiamata di Giuliano che poi continua ringraziando l’attrice: “Voglio ringraziarti per tutto quello che stai facendo per mia sorella, la stai davvero aiutando tantissimo dentro la casa, le stai dando molto amore e quindi in qualche modo sono tranquillo perché tu stai facendo tutto questo per me, stai facendo le mie veci, grazie mille”.

E per gli altri ragazzi nella casa Giuliano dichiara: “Voglio ringraziare tutti quanti, […] grazie a tutti gli altri amici che hanno abbracciato mia sorella forte per me. Siete la sua famiglia in questo momento. […] Grazie anche a tutta l’Italia per averci mandato un forte affetto”. Il conduttore ha poi invitato, sempre se possibile a causa delle restrizioni del Coronavirus, il fratello di Dayane a far parte della finale come ospite in studio.