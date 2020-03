GF Vip, gaffe di Alfonso Signorini. Antonella Elia lo attacca in puntata

La finale anticipata del “Grande Fratello Vip” ormai si avvicina e se inizialmente era fissata per la fine di aprile, adesso a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus è stata anticipata all’8 aprile. I ragazzi in casa vengono costantemente informati, attraverso comunicati ufficiali, della situazione che purtroppo c’è fuori la casa e a più riprese hanno avuto la possibilità di parlare con i loro cari.

Nonostante tutto, la tensione è a livelli altissimi soprattutto perché al nervosismo accumulato nello stare chiusi in casa per tanti giorni, senza avere alcun minimo contatto con l’esterno, si è aggiunta la notizia del covid-19 che li ha gettati nello sconforto più totale. I gieffini hanno compreso lo stato di allarme che c’è fuori la casa e la stanno vivendo malissimo.

A momenti di forte emozione, alternano momenti di liti vigorose e durante la diretta del 18 marzo (il conduttore Alfonso Signorini si è collegato dagli studi Mediaset di Milano e non quelli di Roma dove generalmente va in onda il “Grande Fratello”, a causa delle limitazioni negli spostamenti), si è parlato ampiamente di ciò e al centro della scena abbiamo, ancora una volta, trovato Antonella Elia.

La Elia è ormai un fiume in piena e perennemente discute con le sue più acerrime nemiche: Licia Nunez e Valeria Marini. Durante la puntata del 18 marzo, dopo l’ennesimo scontro consumatosi in diretta tra le donne in questione, Alfonso Signorini si è reso protagonista di una gaffe che perfino l’opinionista Pupo gli ha fatto notare.

Andando con ordine, dopo la messa in scena del battibecco tra Valeria Marini e Antonella Elia, durante il quale ancora una volta se ne sono dette di ogni, Signorini ha esclamato: “Valeria, senza di te il Grande Fratello non sarebbe lo stesso“. A quel punto è intervenuto Pupo, che ha fatto notare a Signorini come non sia stato carino nei riguardi degli altri concorrenti.

La Elia ha subito preso la parola e ha bacchettato il conduttore in diretta: “Quando esco, Alfonso, facciamo i conti“. Il carattere scoppiettante e fumantino di Antonella viene però apprezzato dal pubblico, difatti la donna si è ritrovata a vincere la nomination contro Adriana Volpe e Fabio Testi, è stato quest’ultimo a lasciare la casa.