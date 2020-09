GF Vip, Franceska Pepe e l’inaspettato coming out

Sin dal primo giorno di ingresso nella casa, la modella Franceska Pepe e il blogger Tommaso Zorzi, non hanno mai avuto modo di poter costruire una qualche forma di simpatia o sintonia. I due infatti hanno sempre trovato modo e spunto per generare varie liti, tanto che molto spesso sono anche degenerate in duri scontri.

L’ultima discussione è nata proprio durante la terza puntata del “Grande Fratello Vip”, quando nel salotto televisivo gli animi tra la Pepe e Zorzi si sono animati tanto da alzare la voce in maniera tale da non riuscire a sentire nemmeno più il conduttore Alfonso Signorini. A quel punto il padrone di casa ha deciso di prendere la situazione in mano, andando proprio a redarguire in maniera aspra la modella.

Il coming out di Franceska Pepe

Sembra che la base della diatriba sia nata quando la Pepe si sia rivolta a Zorzi al femminile, senza contare anche della risposta aspra di Franceska, data a Tommaso, quando quest’ultimo gli aveva posto una serie di domande per conoscerla meglio. La ragazza ha dichiarato, in sua difesa, di non avere assolutamente nulla contro gli omosessuali, tanto che lei stessa fa parte della comunità LGBT+ .

Di seguito infatti si leggono le parole della Pepe, trascritte da “Biccy“: ” Io prima di entrare ho detto che speravo di trovarti qui dentro lo capisci? Mi piaci davvero come persona. Poi non solo non ho niente contro i gay, ma… insomma il fatto è che io sono la prima ad avere tendenze bisessuali“.

Una confessione che ovviamente ha spiazzato in molti, ma è stata fatta dalla ragazza proprio per rafforzare la sua tesi, ovvero di non avere alcun tipo di problema nei confronti degli omosessuali. La ragazza ha poi chiesto consiglio a Stefania Orlando che ha cercato di far capire alla modella dove avesse sbagliato. Franceska però ha tenuto a precisare: “Sinceramente mi sono sentita io mancare di rispetto da parte di Tommaso, che ha detto cose poco carine. E io non gli ho neanche risposto. Non volevo offenderlo e l’ho detto come battuta“.