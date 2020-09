Sfuriata di Alfonso Signorini al GF Vip: il conduttore perde la pazienza con una concorrente

Tutto è cominciato sul finire della puntata, quando i concorrenti erano già stanchi e provati dalle tante emozioni della serata e all’improvviso è scoppiata l’ennesima lite. Protagonisti dello scontro sono stati l’influencer Tommaso Zorzi e la modella Franceska Pepe, che fin dall’inizio hanno sviluppato una certa antipatia l’uno nei confronti dell’altra.

Alfonso Signorini mai così furioso, la scenata contro Franceska Pepe: “Maleducata!”

Tommaso e Franceska hanno cominciato a urlarsi sopra, con il rampollo milanese che accusava la modella di prenderlo in giro sui suoi gusti sessuali e la Pepe che cercava di difendersi urlando più di lui. Nel frattempo Alfonso Signorini ha continuato a chiamare i suoi “Vipponi” per cercare di riportare la calma e capire cosa stesse succedendo, ma i due litiganti non gli davano retta.

E proprio mentre Franceska stava cercando di dire la sua difendendosi dalle accuse di Zorzi, il conduttore ha perso la pazienza e ha fatto una vera e propria sfuriata. Quest’ultima però non era diretta al gruppo o a Tommaso e Franceska, i due litiganti, bensì solo a quest’ultima.

Dopo averle negato il diritto di replica, infatti, Signorini le ha urlato che era una maleducata, che non si doveva permettere di urlare e di parlargli sopra e che – citando Ilary Blasi – visto che il GF Vip è “casa sua”, non avrebbe tollerato un simile comportamento. In Casa tutti sono ammutoliti e Franceska, mortificata e basita, ha provato a spiegarsi.

Ma non c’è stato verso: dopo un ultimo, gelido rimprovero, Signorini ha chiuso il collegamento con la Casa senza dare ulteriori spiegazioni alla diretta interessata, che è apparsa molto amareggiata e che non è stata neanche consolata dagli altri inquilini del GF Vip. Anzi, questi ultimi l’hanno nominata in massa, scatenando le proteste dei social, che da sempre nei reality show si schierano con i più deboli ed emarginati.