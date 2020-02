GF Vip, Francesco Sarcina potrebbe entrare nella Casa: la reazione alla love story tra Clizia e Paolo

Dopo le vicende che hanno visto come protagonisti Pago e Serena Enardu, i protagonisti in amore di questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip” sono senza dubbio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Come tutti sanno però, Clizia ha alle spalle un matrimonio finito, con una figlia, e delle pratiche di divorzio ancora in atto, non proprio una situazione rosea al di fuori della casa.

Questi aspetti hanno fatto vacillare molto la influencer, che a più riprese ha tentennato circa la storia con il giovane e dolce Ciavarro, ma alla fine ha ceduto all’amore. In tutto questo però bisogna comunque fare i conti con l’attuale marito della Incorvaia, che se pur separati, i due hanno ancora una figlia che li lega.

Pare che secondo le fonti del noto settimanale “Oggi” nella rubrica “Le pillole di gossip” di Alberto Dandolo, non sia andato molto a genio al leader delle “Vibrazioni” questa storia amorosa all’interno della casa. Infatti la rubrica in questione afferma: “Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina che avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex“

Non è da scludere dunque che a breve tale notizia possa saltare all’orecchio del presentatore Alfonso Signorini, ed invitare sarcina per un eventuale confronto nella casa, un vero scontro tra la Incorvaia e il suo ex marito. Nulla è ancora certo ma per saperne di più basta restare collegati con gli ultimi aggiornamenti dalla casa.

Intanto Clizia rivela il vero motivo alla base del loro matrimonio finito, affermando che a più riprese Sarcina ha tentato di distruggerla, sottolineando spesso la sua inadeguatezza, e sempre secondo la Incorvaia, di quanto il cantante fosse dipendente da lei, aggiungendo anche: “Ogni giorno mi ricordava quanto io fossi inadeguata, quanto la mia laurea non valesse, quanto terribili fossero i miei amici, quanto io fossi una ‘figlia di papà’ e quindi di quanto questo fosse un problema“; il rapporto tra i due quindi, era destinato a finire.