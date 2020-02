Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia gelosa di Paolo Ciavarro: "Non ti conviene fare scherzi a me"

Per il momento la conoscenza tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, entrambi concorrenti di questa edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, sta andando nel migliore nei modi. I due hanno immediatamente stretto un bel legame nella casa del reality, e dopo essere diventati dei buoni amici le cose sono diventate decisamente più serie.

Tuttavia l’entrata di Eleonora Giorgi nella casa ha scombussolato un po’ gli animi di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Quest’ultima in particolar modo si è dichiarata delusa per le parole espresse dall’attrice nei suoi confronti nell’intervista concessa al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Dopo aver chiarito questo piccolo inconveniente insieme, Paolo e Clizia sono ritornati nuovamente a scambiarsi alcuni baci e tenerezze.

La gelosia di Clizia Incorvaia

In queste ore Antonio Zequila ha voluto mettere alla prova il sentimento di Clizia Incorvaia. L’attore infatti ironicamente suggerisce a Paolo Ciavarro di mettere la crema solare sulla schiena di Sara Soldati, una delle nuove entrate nella casa del “Grande Fratello Vip” insieme a Teresanna Pugliese e Asia Valente.

Come si può vedere in un video pubblicato da una fan su Twitter, Clizia Incorvaia stoppa immediatamente le intenzioni di Zequila, citando anche la burla fatta da Antonella Elia nei confronti di Patrick Pugliese: “La mia gelosia? Non ti conviene fare scherzi a me, io te lo dico, potrei ripagarti con uno scherzo terribile. A schifìo finisce, altro che Antonellina che vi taglia i capelli! Io taglio qualcos’altro direttamente! […] Abbiamo una serie di set da cucina e coltellacci perfetti, quindi insomma”.

A causa della turbolenta storia d’amore con Francesco Sarcina, al momento stanno avendo un divorzio giudiziario, per Clizia Incorvaia non è stato facile fidarsi nuovamente di un uomo. Quindi pare normale che la gieffina mostri tanta gelosia per Paolo Ciavarro.