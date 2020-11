GF Vip, Dayane Mello in lacrime per il videomessaggio della figlia. Le parole su Sala

Una serata, quella di ieri, scandita da colpi di scena ed emozioni. Oltre ad aver appreso che il reality show più seguito di sempre, ovvero il “Grande Fratello Vip” proseguirà fino a febbraio, la famosa concorrente Dayane Mello riceve altre importanti novità, che di certo hanno emozionato molto la ragazza. Il conduttore, Alfonso Signorini, ha fatto una graditissima sorpresa alla Mello, mostrandole un videomessaggio di sua figlia.

A quel punto la modella brasiliana ha fatto veramente fatica a trattenere le lacrime, mostrando tutte le sue emozioni. La mancanza di sua figlia diventa ogni giorno sempre più forte, ed ha ringraziato molto Signorini per quella bellissima sorpresa, averle dato modo di poter rivedere sua figlia.

Il padrone di casa decide di approfondire il rapporto vigente tra lei e il padre di sua figlia, il modello Stefano Sala. La Mello dedica tante parole di lode a Sala, nonostante il loro rapporto è finito nel lontano 2016. La ragazza infatti ha affermato: “Mi ha dato amore, un mondo di famiglia. Mi ha insegnato tanti valori, mi ha insegnato tanto tanto“.

Parole molto belle e sentite, aggiungendo anche che Sala le ha mostrato i valori più importanti, quelli legati alla famiglia. Tutto molto bello ed emozionante, peccato però che lo stesso Stefano non naviga sulla stessa frequenza d’onda della sua ex compagna. In una recente intervista infatti Sala ci è andato giù pesante nei confronti di Dayane, affermando che il rapporto tra i due non è stato tra i migliori.

Mentre la ragazza continua la sua confessione a Signorini, affermando anche che deve molto della sua felicità all’Italia che: “mi ha dato tutto quello che non ho avuto“, dall’altra parte c’è una versione di Sala che di certo non combacia con la versione della Mello. Come reagirà adesso la ragazza quando scoprirà le parole del suo ex? Non resta che attendere il giorno in cui Signorini metterà la ragazza al corrente della cosa.