GF Vip 5, Stefano Sala attacca la ex Dayane Mello e rivela: "Incinta dopo due settimane di conoscenza"

Stefano Sala non ci sta e ha deciso di raccontare tutta la sua verità. Non solo in merito alla sua storia con la ex Dayane Mello, modella brasiliana mamma di sua figlia Sofia, che attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma anche sulle bugie dette dalla donna.

Da quando è nel reality show, infatti, la Mello ha rivolto accuse molto pesanti sia a Sala che alla sua famiglia, ovvero i nonni paterni con cui Sofia è cresciuta mentre il padre per lavorare era costretto a girare il mondo.

Stefano Sala fa chiarezza sul rapporto con Dayane Mello

Tra le prime precisazioni di Stefano Sala c’è il fatto che a provvedere ai bisogni della figlia Sofia, materiali e non, è solo ed esclusivamente lui. E questo nonostante la bimba sia in affidamento condiviso con la mamma che, a quanto pare, però non sembra molto propensa a stare con lei. Già qualche settimana fa, infatti, Sala era sbottato rivelando come spesso Dayane diceva di avere impegni di lavoro mentre in realtà si trovava in vacanza con qualcuna delle sue nuove fiamme.

Ma nell’intervista rilasciata questa settimana al settimanale Chi, Stefano Sala va oltre, rivelando alcuni dettagli sconosciuti della storia d’amore con Dayane Mello. Tanto per cominciare, ha dichiarato che tra loro c’è stata una grande passione, ma che probabilmente non l’ha mai amata. Dopo appena due settimane di conoscenza, la bellissima brasiliana è rimasta incinta, e non hanno mai pensato di non tenerla.

Dopo un anno, però, quando la bimba aveva pochi mesi, sono cominciati i problemi. Dayane ha cominciato un estenuante tira e molla e alla fine si sono lasciati. Da quel momento in poi si è occupata pochissimo della bambina e Sala ha spiegato che non crede affatto che le lacrime della ex nella casa del GF Vip 5 fossero dovute alla mancanza della figlia. Più probabilmente erano dovute alle accuse mosse da Franceska Pepe, che l’ha definita una cattiva mamma.

Dopo queste accuse molto pesanti, resta da capire se Alfonso Signorini leggerà l’intervista in diretta nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, e in tal caso come replicherà Dayane Mello.