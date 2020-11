GF Vip, Dayane Mello ammette: "Frequentavo tre uomini contemporaneamente"

Che Dayane Mello sia una vera e propria regina di cuori, una donna bella e affascinante in grado di far girare la testa a qualsiasi uomo, è qualcosa che è facile immaginare. In pochi, tuttavia, si sarebbero aspettati che la sua vita sentimentale fosse così “affollata”!

A confessarlo è stata lei stessa nel corso della scorsa notte, quando, terminata la diretta, Dayane ha spiegato come mai ce l’ha a morte con Stefano Bettarini. Dopo l’uscita dell’ex calciatore dalla casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana ha tirato un sospiro di sollievo e ha rivelato al alcuni coinquilini come mai ha un’opinione davvero pessima dell’uomo.

Ha quindi raccontato come all’epoca del loro flirt, nato in Honduras quando entrambi si trovavano lì per partecipare a “L’Isola dei Famosi” (lei era una concorrente, la prima a essere eliminata, lui l’inviato di Alessia Marcuzzi), lei vedeva anche un altro uomo. Si trattava di un noto giocatore di pallacanestro.

Tornata a Milano dopo la fine della breve avventura in Honduras, lo aveva rivisto in discoteca e aveva così tradito Bettarini, che si era infuriato a morte e gliel’aveva fatta pagare mollandola su due piedi. Ma non è finita qui, perché poco dopo la Mello ha confessato candidamente che anche il flirt con Mario Balotelli risale a quell’epoca: anzi, proprio a quelle stesse settimane.

Insomma, per un po’ Dayane ha frequentato contemporaneamente tre uomini, tra cui appunto l’ex di Simona Ventura. Ma stando così le cose, non si capisce come mai sia lei ad avercela con Bettarini, sarebbe più comprensibile il contrario! Dayane ha affermato di avercela con lui perché, a suo dire, avrebbe venduto al settimanale “Chi” l’esclusiva della loro notte di passione in Honduras con cena romantica e passeggiata sulla spiaggia.