GF Vip, Dayane e Bettarini dopo "L’Isola dei Famosi". La Mello rivela: "Si è arrabbiato molto"

Stefano Bettarini e Dayane Mello si sono incontrati nella Casa del “Grande Fratello Vip” e hanno ricordato il loro flirt ai tempi de “L’Isola dei Famosi” dandone però due versioni opposte. L’ex calciatore ha parlato di una storia d’amore, la Mello è stata meno romantica e ha descritto il loro incontro come una “botta e via”.

Dopo la diretta di ieri sera 9 novembre, Dayane ha sentito il bisogno verso le 5 del mattino di confidarsi con Maria Teresa e Rosalinda dentro la lavatrice. La Mello ha vuotato il sacco e ha raccontato per filo e per segno ciò che è accaduto tra lei e Bettarini, anche dopo la fine de “L’Isola dei famosi” e il loro rientro in Italia.

GF Vip, ecco cosa è successo tra Stefano Bettarini e Dayane Mello

“Sapete perché sono inca**ata con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi” esordisce così Dayane, convinta più che mai che Bettarini avesse studiato tutto a tavolino per far uscire il servizio sul settimanale con foto private che aveva visto sul cellulare di Stefano.

La Mello racconta che Bettarini l’ha raggiunta in camera nell’hotel dove alloggiava in attesa di rientrare in Italia dopo la fine del reality in Honduras. Hanno trascorso una notte di passione e quando il giorno dopo è arrivata a casa ha visto il servizio sulla copertina di “Chi“, il giornale diretto proprio da Alfonso Signorini. Si è sentita presa in giro, ma le cose sono precipitate – come lei stessa ricorda – il successivo 27 febbraio.

All’epoca lei aveva un amico particolare che definisce uno “sco**mico”, un giocatore di Basket che nel giorno del suo compleanno prenota un tavolo in discoteca e lì scambiano baci e effusioni riprese in un video che è arrivato anche a Bettarini: “Lui era nero, incavolatissimo mi diceva ‘perché tu, perché questo, quest’altro come ti permetti’. Io ho cercato di calmarlo tutta carina ‘dai su, ci sta, ok così. Non è una cosa brutta avere sco**mici, mica voglio malattie che vado con tutti in discoteca. Mio corpo è prezioso, meglio avere un amico fidato che ci posso fare certe cose“. Questo almeno è ciò che racconta la Mello, vedremo se Bettarini deciderà di dire la sua ora che è fuori dalla Casa.