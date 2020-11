GF Vip, Barbara Chiappini si candida: "Fatemi entrare nella casa"

Nella puntata di lunedì scorso del “Grande Fratello Vip“, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che il tempo di permanenza nella casa si allungherà, slittando fino all’8 febbraio 2021. Ovviamente tutto ciò ha sconfortato i ragazzi. Nelle prossime settimane si aggiungeranno nuovi concorrenti a rimpinguare già il folto gruppo. Tra i prossimi potrebbe esserci anche Barbara Chiappini che si candida a entrare nella casa.

Dopo un paio d’anni di silenzio, durante i quali è stata lontana dalla televisione in quanto si è dedicata, per sua scelta, alla famiglia e ai suoi due figli, ovvero Sveva e Folco, si dice pronta a tornare, come ammette in una intervista rilasciata a “Nuovo Tv“. Afferma di vedere tantissimi concorrenti che entrano e anche lei vorrebbe essere tra quelli.

Si dice diversa dagli altri concorrenti della casa e questo potrebbe catturare l’attenzione del pubblico. Afferma di essere diversa da una delle concorrenti, ovvero Maria Teresa Ruta di cui, in base alle sue testuali parole, non apprezza il comportamento e, infatti, ribadisce: “Forse lei aveva bisogno di mettere in piazza i suoi problemi per avere il conforto del pubblico. Può essere molto terapeutico e a volte è meglio di una seduta dallo psicologo, ma di certo non fa per me”.

Durante l’intervista, parla anche di un ex concorrente, ovvero Stefano Bettarini, squalificato a causa di una bestemmia e la Chiappini ammette che, secondo il suo parere, lo avrebbe fatto apposta proprio per uscire dal gioco e, con il suo comportamento, ha tolto il posto a qualche altro concorrente che ci teneva di più rispetto a lui.

Nel caso non dovesse essere tra i papabili concorrenti della casa, ha già pronto un altro progetto: le piacerebbe far parte del cast della prossima edizione di “Tale e quale show“, il programma condotto da Carlo Conti che più volte ha battuto il reality di Canale 5. Un programma per il quale si sta già preparando con delle lezioni di canto.