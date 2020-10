GF Vip, arriva il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: "Sei importante per me"

La protagonista dell’undicesima diretta del Grande Fratello Vip è stata la gieffina Elisabetta Gregoraci. Chiamata da Alfonso Signorini nel confessionale, l’ex fidanzata di Flavio Briatore ha fatto nuovamente il gesto di battersi un pugnetto sul cuore, rivelando che sarebbe dedicato ad un gruppo di amici e non ad una persona in particolare.

Si tratta di una spiegazione che però non ha convinto del tutto Pierpaolo Pretelli, il suo corteggiatore nella casa. Proprio per questo motivo, dopo la diretta, i due hanno avuto un duro confronto, ove la Gregoraci sottolinea di non essere interessata ad intraprendere una storia d’amore all’interno degli studi di Cinecittà. Una dichiarazione che ovviamente manda nello sconforto Pretelli, che scoppia in lacrime dinanzi ad alcuni ragazzi nella casa.

Il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Il ragazzo, nonostante abbia sofferto in queste ore a causa dei comportamenti della Gregoraci, continua ad essere comprensivo nei suoi confronti. Anche Elisabetta cerca di aprirsi nei suoi confronti, dal momento che prova a capire i motivi della sua sofferenza.

Non manca però il momento romantico, in cui Pretelli, riferendosi agli aerei ricevuti nei giorni scorsi dalla Gregoraci, ammette: “Ti avrei dedicato un boeing con su scritto ‘La cosa più bella del mio GF'” mentre lei ribatte: “Allora perché mi hai trattato così male durante l’ultima diretta?”, mentre Pretelli rivela: “Io non volevo trattarti male ma ci sono cose che non capivo”.

In seguito i due si lasciando andare ad un lungo abbraccio, con Elisabetta che gli promette ulteriori chiarimenti dopo la fine di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Pretelli, apparanentemente felice per l’apertura della Gregoraci, le sussurra nell’orecchio: “Sei importante per me”. La complicità tra i due inquilini viene dimostrata anche in questa circostanza, anche se ci sono ancora dubbi sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Elisabetta avrebbe una relazione con il pilota monegasco Stefano Coletti. Gli indizi arriverebbero proprio dai social network, dal momento che lo sportivo seguirebbe su Instagram sia la Gregoraci che i suoi fan club nati dopo l’inizio del GF Vip.