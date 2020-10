Grande Fratello Vip, duro scontro nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Pretelli. Lui scoppia in lacrime

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un duro confronto durante la notte. Per capire bene i fatti dobbiamo tornare a ciò che è successo durante la diretta di ieri sera 19 ottobre del “Grande Fratello Vip”, quando Elisabetta Gregoraci è stata chiamata in confessionale da Alfonso Signorini.

Una volta entrata, la Gregoraci ha fatto per l’ennesima volta il gesto di battersi il petto dalla parte del cuore, particolare che ha destato la curiosità dei telespettatori in questi ultimi giorni. Messa alle strette dal conduttore, la showgirl ha ammesso che il segnale era rivolto ai suoi amici fuori dalla Casa, ma questa versione non ha convinto nessuno, tanto meno Pretelli che ascoltava tutto seduto in salotto con gli altri coinquilini.

GF Vip, la delusione di Pierpaolo Petrelli

Signorini ha notato immediatamente lo sconforto del ragazzo, anche se la sua reazione non è stata immediata. Infatti, durante la diretta non ha ammesso la sua delusione che però non è riuscito a trattenere una volta finito il programma. Prima si è sfogato con Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi: “Hai visto quel gesto? Se non avessi visto avrei continuato il mio percorso con lei, però se è così no. (…) Sono scioccato. Non so più cosa dire. Metterò un freno a mano (…) Mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei poi sono di questo uomo qui. (…) Mi vengono i brividi, non me l’aspettavo. (…) Ora nemmeno riesco a guardarla negli occhi” ha confidato nella disperazione l’ex velino di “Striscia la Notizia“.

Quando poi la Gregoraci si è accostata a lui è stato inevitabile un confronto tra i due. Pretelli l’accusa di non avergli detto tutta la verità e lei si difende confermando di essere single e di non avere alcuna intenzione di farsi una storia sotto le telecamere del reality show, avendo fuori un figlio che la sta guardando.

Pretelli le dice chiaramente che ha sempre rispettato questa sua volontà e anche quando poteva baciarla, non ha mai provato a farlo proprio per quel rispetto che aveva. Elisabetta poi rivela di temere per quello che potrebbero dire di lei, come è successo in passato: “Ho paura di tutto questo, ci sono mille telecamere, già ho subito tanto. Per 13 anni sono stata con un uomo ricco e hanno detto di tutto su di me”. Pretelli durante una sauna si è sciolto in un pianto disperato che farebbe pensare che il ragazzo stia provando sentimenti più forti rispetto ad una sola attrazione fisica. Più tardi c’è stato anche un riavvicinamento tra i due e un abbraccio sembrerebbe aver riportato la pace e la serenità.