Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci spiega i colpetti al cuore, ma Antonella Elia sbotta: "Non ti crede nessuno!"

Nonostante gli sforzi fatti da Alfonso Signorini in queste undici puntate del Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sta diventando sempre più un’utopia. L’ex compagna di Flavio Briatore nelle scorse settimane ha già scaricato il ragazzo, etichettandolo semplicemente come un amico speciale.

Pierpaolo Pretelli in quella circostanza sembrava essersi abbastanza rassegnato, e già nei giorni successivi si stava staccando in maniera decisa da Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima però, non accettando questo suo allontanamento, ha provato a riavvicinarsi a lui dandogli nuovamente speranze su una loro conoscenza.

Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Pretelli

La showgirl però, durante la puntata del 19 ottobre del Grande Fratello Vip, pare aver chiuso definitivamente la sua conoscenza con l’ex tronista di “Uomini e Donne”. Alfonso Signorini, chiamando la gieffina nel confessionale, con una clip le fa notare che spesso durante le dirette batte un pugno sul cuore.

Incalzata dal conduttore, Elisabetta Gregoraci spiega questo segnale in codice: “Sono rivolti fuori, ma non a una persona. Siamo un gruppo con la mia migliore amica Micaela, Bianca, Marzia e un ragazzo”. Antonella Elia però, dinanzi a queste parole, perde la pazienza: “Elisabetta per una volta dì la verità, è patetico, platealmente finto, non ti crede nessuno”.

Alfonso Signorini, approfittando della situazione, prova ad indagare sulla vita privata di Elisabetta: “Ti faccio i nomi di due uomini, quale di questi fa parte del tuo presente? Piero e Stefano”. Ma la gieffina non fa attendere la sua risposta: “Piero Barone de Il Volo lo conosco ma non abbiamo mai avuto una storia. Stefano fa parte di un gruppo ma ci sono tante altre persone, anche un Riccardo”. Secondo le indiscrezioni uscite prima della diretta, Stefano Coletti -pilota del “Rapax Team” del GP2- sarebbe il suo attuale fidanzato.

Pierpaolo Pretelli ha sofferto molto gli atteggiamenti della Gregoraci e, immediatamente dopo la puntata, ha chiesto più informazioni sulle ultime voci che circolano sul suo nome. A quanto pare le giustificazioni di Elisabetta non sono servite, dal momento che dinanzi ad alcuni ragazzi della casa è scoppiato in lacrime per come sta andando la vicenda.