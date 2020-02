GF Vip, Antonella Elia scopre il presunto tradimento del compagno: "Brutto disgraziato"

Antonella Elia potrebbe essere stata tradita? Questo è il dubbio che è emerso in seguito alla visione di alcune foto pubblicate nel pomeriggio del 3 febbraio 2020 dal direttore del settimanale di gossip “Nuovo“, Riccardo Signoretti, su Instagram, – poi riprese nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 – dove si vede il fidanzato della bionda gieffina in compagnia di un’altra donna.

Sembra proprio un déjà vu ciò che è accaduto nell’ultima puntata del celebre reality show in quota Mediaset. Anche lo scorso anno per settimane si parlò di un presunto tradimento, cioè quello di Giorgio Tambellini ai danni della gieffina Francesca De André; la nipote di Faber lasciò quindi il suo compagno, per lasciarsi andare tra le braccia del coinquilino Gennaro Lillio, per poi, una volta uscita dalla Casa, ritornare nuovamente con Tambellini.

Antonella Elia tradita dal fidanzato?

Antonella Elia ha scoperto al Grande Fratello Vip se non il tradimento del suo compagno, almeno il fatto che l’uomo che l’ha baciata così appassionatamente davanti a milioni di telespettatori neanche qualche settimana fa, non c’ha pensato due volte – approfittando dell’assenza della compagna – a rivedere la sua ex fidanzata, Fiore Argento, figlia del celebre regista italiano Dario Argento, nonché sorella di Asia Argento, protagonista – suo malgrado – del gossip degli ultimi tempi, a causa delle accuse di molestie mosse contro il produttore cinematografico Harvey Weistein, la partecipazione attiva al movimento #MeToo, il breve flrit con Fabrizio Corona, la querelle con l’ex Morgan, la morte del fidanzato Anthony Bourdain e tanto altro.

Il Grande Fratello Vip ha deciso di affidare a Adriana Volpe il delicato incarico di comunicare alla Elia ciò che sta accadendo fuori la Casa. Un compito che la showgirl ha compiuto nel migliore dei modi, calibrando le parole e rassicurando in tutti i modi la coinquilina gieffina. Ma come ha reagito Antonella davanti a questo colpo di scena?

Dopo tanta dimostrazione di amore e passione pura, proprio nessuno si sarebbe aspettato di vedere il fidanzato della Elia in compagnia della sua ex. E’ bene dire, però, che passeggiare insieme per strada o scambiarsi un bacio affettuoso sulla guancia per scambiarsi un saluto non è sicuramente un indizio di colpevolezza.

La prima reazione di Antonella davanti alle foto è stata quella dell’incredulità. Inizialmente la gieffina non aveva riconosciuto la donna al fianco di Delle Piane nelle foto, per poi apprendere da Signorini che si trattava di Fiore Argento. A quel punto la Elia è andata su tutte le furie dicendo: “Questa me la paga caro…Brutto disgraziato” – poi commentando l’espressione del compagno ha aggiunto – “Guarda che faccia romantica…Questa me la paga caro“.

Prima di ritornare insieme agli altri concorrenti, Antonella ha annunciato la sua ripicca ed il suo nuovo intento: “Mi fidanzo con Aristide“. La nuova decisione di Antonella ha decisamente strappato un sorriso al pubblico, che ora attende con ansia il ritorno di Delle Piane in Casa per un confronto con la Elia, e non si esclude che a partecipare all’evento ci sia anche la terza incomoda, Fiore Argento.

A spezzare una lancia in favore di Delle Piane è stata Adriana Volpe che, cercando di gettare acqua sul fuoco, ha lanciato un avvertimento alla Elia: “Stai attenta perchè quelle foto potrebbero essere vecchie o di repertorio“. Signorini ha però confermato il fatto che le immagini mostrate risalgono a quattro giorni prima.