Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Adriana Volpe: "L’avete scaricata!"

Nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 4, in nomination sono finiti Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana. In realtà i nominati sarebbero dovuti essere tre. Gli autori del programma hanno dato l’opportunità agli altri coinquilini di salvare uno dei vip a rischio eliminazione e la persona salvata è stata la modella brasiliana Fernanda Lessa.

Questa decisione, successivamente, ha surriscaldato gli animi della casa. In particolare, Antonella Elia ha accusato i compagni di aver salvato la Lessa solo perché si son lasciati trasportare dalla sua storia passata. In particolare, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha avuto un diverbio con Adriana Volpe riservandole le seguenti parole: “L’avete scaricata ed ora speri di conoscere meglio Carlotta in quattro giorni? Ti sbagli”. Insomma la risposta della Volpe non è tardata ad arrivare.

Incredula di tali dichiarazioni, Adriana ha così risposto: “Questa insensibilità non la riconosco. Non ci fa una bella figura”. Diciamo che la Lessa divide in casa soprattutto per il suo modo di essere. In particolare, la modella ed Antonella Elia non sono mai andate d’accordo e di conseguenza sarebbe impossibile pensare ad un cammino sereno e limpido delle due all’interno del contesto del programma.

Anche Barbara tra i ‘pentiti’

Le nomination di lunedì hanno destabilizzato il gruppo dei vip. Infatti, il salvataggio di Fernanda Lessa ha indotto alcuni concorrenti a fare un dietrofront sulla decisione presa in puntata. In particolare, la scrittrice romana Barbara Alberti, ha palesato di essere stata addolcita dal video sulla storia di Fernanda che gli autori hanno mandato in onda poco prima delle nomination.

A farne le spese sono stati l’ex tronista Ivan e Miss Italia 2018 Carlotta. I due ragazzi sono al televoto e solo nella puntata di venerdì scopriranno il loro destino. Nella prossima puntata sono previsti molti colpi di scena tra cui un’ipotetica doppia eliminazione che destabilizzerebbe l’ambiente della casa.