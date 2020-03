GF Vip, Antonella Elia contro Valeria Marini: "La appendo al muro". Rischio squalifica

Nonostante l’Italia ed il mondo stia attraversando una crisi senza precedenti dove non vi è memoria dal lontano dopoguerra, non si placano le diatribe e i dissapori all’interno della casa più spiata d’Italia ovverosia del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, forse ultimamente, la casa non appare molto spiata, per cause di forza maggiore.

Non si placa di fatto la lite tra Valeria Marini e Antonella Elia, tutt’altro, tra le due sembra che vi sia nata una vera e propria guerra, senza esclusione di colpi o di parole. Pesanti di fatto sono state proprio le parole di Antonella Elia verso la Marini, che di recente, non solo ha chiamato gallina la sua nemica, ma la Elia ha anche avuto un duro sfogo con Andrea Denver, molto crudo, dove però ha subito capito la gaffe che ha commesso.

Nella camera da letto infatti Antonella si sfoga con Adrea Denver sui comportamenti della sua nemica Marini, ed afferma: “Io le tolgo lo scalpo e l’appendiamo qui in camera…Se stacco tutta la treccia in questo modo e poi l’appendiamo qui…Che ne dite?” Davanti a questa affermazione così dura, Denver ha subito redarguito la Elia affermando che certe cose non si dicono; infatti per la Elia a questo punto vi è un forte rischio di squalifica.

Denver infatti a tal proposito, nel tentativo di stemperare la tensione e di soprattutto di minimizzare l’errore della donna, afferma: “No, Antonella…No Anto certe cose non si dicono…Se vuoi dirle qualcosa magari riferisciti allora alle sue extension…“. a questo punto Antonella rinsavisce e cerca di assecondare Denver, affermando: “Ok qua sull’armadio della camera attaccheremo solo le sue extesion…”

In molti sul web si sono scagliati contro Antonella, proponendo di fatto anche la squalifica a causa della sua frase molto cruda e molto poco carina detta nei confronti della coinquilina. Molto probabilmente nelle prossime puntate sarà possibile osservare eventuali provvedimenti che prenderà la produzione del GF, nei confronti della concorrente.