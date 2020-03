GF Vip 4: Valeria Marini vuole abbandonare il reality?

La nota showgirl Valeria Marini è una delle attuali concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini. La Marini è entrata a far parte del programma televisivo di Canale 5 solo poche settimane fa, dopo aver già partecipato nelle vesti di concorrente alla prima edizione del reality show.

Fin da subito l’ex showgirl del programma televisivo “Il Bagaglino” si è scontrata in maniera molto accesa e dura con la compagna di avventura Antonella Elia. Valeria Marini, nel corso delle ultime ore, avrebbe esplicitato ai compagni Patrick Pugliese, Adriana Volpe, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro la volontà di abbandonare la casa più spiata d’Italia e tornare alla vita di tutti i giorni.

La Marini ha infatti affermato di non essere più in grado di sopportare la forte pressione data dalla partecipazione al reality show, le sensazioni negative che sta provando all’interno di quel contesto e il nervosismo dato da alcune difficili situazioni. Queste le sue parole: “Io voglio lasciare il gioco ok? […] me ne voglio andare. […] Sono nervosa, ho visto delle cose che mi danno fastidio. Ho capito delle cose che non mi piacciono. Io ho delle sensazioni che non mi piacciono, quindi vi prego di nominarmi. Quando è troppo è troppo”.

La showgirl poco dopo si è però ricreduta sulle parole pronunciate ed ha affermato di aver solo scherzato, di non avere reali intenzioni di abbandonare il programma televisivo. La showgirl appare dunque piuttosto confusa, neanche lei sembra sapere cosa realmente vorrebbe.

Infatti, dopo qualche ora, la Marini ha nuovamente sfogato la sua insofferenza e il suo malessere a Fernanda Lessa, esplicitando come stia vivendo molto male le aggressioni di Antonella Elia e che o cambia la situazione e si rende evidente l’aggressione subita, oppure deciderà di andarsene.