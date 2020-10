GF Vip, Alfonso Signorini accontenta Tommaso Zorzi: in arrivo un altro concorrente gay

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito “Tv Blog” il “Grande Fratello Vip” potrebbe durare fino a dopo Natale, arrivando così a gennaio 2021. Gli ascolti registrati hanno convinto la rete, la quale ha preso questa decisione, anche se Alfonso Signorini non sembra essere del tutto convinto ad accettare questo prolungamento del programma.

Intanto proprio il direttore del settimanale “Chi” sta lavorando per inserire nuovi elementi nel cast dopo le squalifiche di Denis Dosio e Fausto Leali e l’addio di Flavia Vento. Per il momento ci sono molti dubbi sulla vicenda legata a Paolo Brosio, che non ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip a causa del Covid-19.

Un nuovo concorrente al GF Vip

Nella casa dovrebbero entrare almeno altri due concorrenti, e durante l’ultima puntata di “Casa Chi” Alfonso Signorini ha svelato di voler accontentare Tommaso Zorzi: “Un nuovo ragazzo gay entrerà presto nella casa del GF Vip. È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”.

Negli ultimi giorni l’influencer si è infatti lamentato durante una chiacchierata con Francesco Oppini, Stefania Orlando e Myriam Catania di non riuscire a trovare un ragazzo con cui confrontarsi: “Su certe cose che penso io qui dentro non ho quella persona con cui ho quella visione uguale […] Vorrei un rapporto più intenso in questo contesto. Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più”.

Ovviamente non viene svelato il nome del nuovo concorrente, dal momento che Alfonso Signorini ha fatto il vago su questa new entry. Il conduttore del “Grande Fratello Vip” ha comunque promesso ulteriori novità nei prossimi giorni e l’ingresso del nuovo concorrente dovrebbe avvenire entro le prossime due o al massimo tre settimane.