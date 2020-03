GF Vip, alcuni concorrenti tornano a parlare di Pago e Serena. Denver confessa: "Il GF ha pressato la Enardu"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” si è tornati a parlare di Pago e Serena, in particolare la coppia ritrovata è stata al centro di critiche e difese. Nonostante sia passato un bel po’ di tempo dalla dipartita del cantante e dell’ex tronista di “Uomini e Donne” dalla casa più spiata d’Italia, la loro storia complicata è tornata al centro dell’attenzione.

In particolare è stata oggetto di discussione per Patrick, Antonella Elia e Andrea Denver. Pago e Serena dopo essersi allontanati a “Temptation Island Vip“, a causa del feeling speciale che la Enardu aveva instaurato con il tentatore Alessandro Graziani, sono tornati insieme al “Grande Fratello Vip“. Nello specifico Pago era concorrente e Serena si è riscoperta innamorata a tal punto da entrare in casa come concorrente a sua volta e riconquistare il suo uomo.

Fin dall’inizio Pago era uno dei candidati alla vittoria finale ma l’ingresso della Enardu ha sovvertito le carte in tavola e ben presto entrambi sono stati eliminati dal gioco. In casa l’argomento è tornato in auge quando si è iniziato a parlare di “Temptation Island”, Patrick ha ammesso che si tratta di un programma che non farebbe mai e pian piano il discorso è virato sulla coppia sarda.

Patrick e Andrea hanno espresso parole dure al riguardo, a differenza di Antonella che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la coppia e anche in questa circostanza li ha difesi. Patrick ha dichiarato: “Come a Temptation Island lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo” e subito Antonella è intervenuta in loro soccorso: “Lui è un gentiluomo e l’ha difesa“, a quel punto Pugliese ha sentenziato: “No, zerbino totale“.

E’ conseguito l’intervento di Denver: “A me non stava antipatica onestamente” e ancora una volta la Elia ha espresso parole di lode nei riguardi di Serena: “Lei è simpatica ed è una donna con le palle“. Andrea nel replicare ha sganciato la bomba: “Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione (il GF Vip, ndr)”.

Insomma stando a quanto dichiarato da Denver sono stati gli autori del reality a mettere pressione a Serena affinché entrasse in casa, il modello ha poi aggiunto: “Però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua“. La Enardu alla fine ha deciso in piena autonomia e la sua volontà l’ha portata a riprendersi il suo Pago.