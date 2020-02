GF Vip, Adriana Volpe commenta il comportamento di Antonella Elia: "Attacca in maniera feroce"

Nella scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” su Canale 5, Alfonso Signorini si è ritrovato a fare da ago della bilancia tra Antonella Elia e Patrick Pugliese. I due hanno avuto un acceso scontro per via di uno “spintone” che Antonella dice di aver ricevuto da Patrick, ma che – dopo aver visionato il filmato del momento incriminato – pare non sembra esserci stato.

La Elia tutt’ora, nonostante sia stata messa davanti all’evidenza dei fatti, continua a sostenere di essere stata strattonata da Pugliese, arrivando ad usare parole come “violenza sulle donne” e “bullismo” durante alcuni suoi confessionali. Un atteggiamento che ha mandato fuori di testa Patrick, infatti il gieffino ha inveito contro di lei con il termine “crotalo“, intendendo il serpente velenoso, ma questo atteggiamento è stato condannato fortemente da Paola Di Benedetto.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe dice la sua su Antonella Elia

Proprio lei, durante una chiacchierata con Adriana Volpe sul divano della Casa, ha affermato che Patrick si è spinto troppo oltre. La Volpe, pur trovandosi d’accordo con lei su questo particolare, ha voluto puntualizzare anche un altro aspetto della questione e cioè che la Elia dovrebbe fare un passo avanti verso il gruppo, perché: “Noi lo stiamo facendo” ha puntualizzato Adriana, e continua: “Le stiamo facendo vedere in tutti i modi che da parte nostra non c’è alcun tipo di chiusura“. Paola allora commenta che la Elia potrebbe avere solo bisogno di più tempo.

La Volpe poi ammette che la Elia ha momenti “up and down”, durante cui ha fasi di estrema simpatia e autoironia, ma può essere anche spietata: “Quando lei deve per forza, come registro suo televisivo, attaccare qualcuno, attacca in maniera feroce, è come se lei inventasse un attacco apposta“.

Paola Di Benedetto la difende a spada tratta: “Ognuno rimedia con i suoi tempi“, ma qui trova il dissenso della Volpe che le fa notare che bisognerebbe rispettare anche i tempi di chi è stato attaccato e ferito da lei. Insomma, la questione è ancora totalmente aperta e vedremo nelle prossime ore se la Elia riuscirà a lasciarsi alle spalle quanto è accaduto.