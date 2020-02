"Gf Vip 4": Alfonso Signorini annuncia 4 nuovi concorrenti

La quarta edizione del reality show “Il Grande Fratello Vip“ con la conduzione del giornalista Alfonso Signorini è iniziata da oltre un mese ma stando alle dichiarazioni fatte dal presentatore nel corso dell’ultima puntata andata in onda venerdì 14 febbraio durante la prossima puntata (lunedì 17 febbraio) entreranno nella casa più spiata di Italia quattro nuovi concorrenti che si aggiungeranno al cast.

Nel corso delle ultime ore stanno circolando in rete alcune indiscrezioni circa le possibili identità dei nuovi concorrenti che sconvolgeranno gli equilibri esistenti. Il sito di gossip e news “Bitchy F” ha riportato alcune dichiarazioni dei possibili nuovi partecipanti al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il primo concorrente che varcherà la porta rossa secondo il sito sarà l’ex Miss Italia e concorrente della nona edizione del reality show “L’Isola dei Famosi” Arianna David che nel corso di un’intervista tenuta in radio ha rivelato come sarebbe entrata subito a far parte dei concorrenti del programma televisivo se il suo personaggio fosse stato preso in considerazione.

Un altro nome che potrebbe rientrare tra quello dei nuovi concorrenti è quello della nota modella e showgirl Sara Tommasi che durante un’intervista al programma televisivo condotto da Manila Gorio “Il Punto” ha confidato di partecipare al reality di Canale 5 non da subito ma dopo qualche settimana dall’inizio ufficiale.

Anche la conduttrice televisiva Patrizia Rossetti potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata di Italia. L’ex concorrente e vincitrice della settima edizione di “Pechino Express” ha infatti ammesso come vi siano delle possibilità per la sua partecipazione al reality.

A questi tre nomi si aggiungerebbe quello del costumista Giovanni Ciacci che ha confidato come l’idea di prendere parte al reality show lo stuzzichi molto. Questi quattro nomi di possibili concorrenti al momento non sono stati confermati o smentiti dai diretti interessati o dal programma televisivo.