GF Vip 4: Adriana Volpe mette in discussione il suo matrimonio?

La conduttrice televisiva Adriana Volpe è una delle attuali concorrenti della quarta edizione del reality show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Nel corso della quindicesima puntata, andata in onda in diretta lo scorso lunedì 2 marzo 2020, Adriana ha ricevuto una lettera da parte del marito l’imprenditore Roberto Parli (con cui ha avuto una figlia, Gisele, nata l’11 agosto del 2011).

Attraverso questa lettera Roberto ha chiesto alla moglie di avere maggior rispetto verso la loro storia d’amore e di evitare di metterlo in imbarazzo con atteggiamenti e comportamenti che lo fanno soffrire. La lettera ha molto destabilizzato la bella presentatrice, che si è chiesta in più occasioni in che modo suo marito possa mettere in dubbio la sua serietà per atteggiamenti del tutto privi di malizia ed intenzionalità nei confronti di uno dei compagni di avventura, il modello Andrea Denver (fidanzato con la modella Anna Fox).

Adriana ha rivelato come l’esperienza all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” le abbia concesso di avere del tempo per pensare e riflettere attentamente sulla sua vita, cosa che non aveva più la possibilità di fare da molto tempo. Queste le sue parole: “Questo per me è stato avere tempo per pensare, perchè qui hai tanti momenti dove sei seduto, se hai voglia parli, ma se non hai voglia stai con te stesso”.

Secondo molti telespettatori del reality show le parole pronunciate da Adriana sono indirizzate anche al marito, di cui non ha apprezzato la lettera ricevuta. Che la Volpe stia ripensando al suo matrimonio e riconsiderando tutta la sua vita? Stando a quanto dicono i concorrenti, all’interno della casa è facile sentirsi estraniati dal mondo e ripensare a tante cose.

L’amico della conduttrice, l’attore teatrale Marcello Cirillo, al settimanale “Spy” ha rivelato come a suo avviso l’amica potrebbe iniziare ad avere dei problemi nel corso della sua permanenza nella casa del “Grande Fratello Vip” se cominciasse a temere che suo marito Roberto non la sostenga, in quanto ha un grande bisogno di sentirsi amata e protetta.