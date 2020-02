Friends, reunion confermata: cachet astronomici per lo speciale

Dopo 25 anni i protagonisti della popolare serie tv “Friends” tornano in video con uno speciale, che è stato confermato anche da una foto che mostra Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry insieme in viaggio. Un modo per comunicare che le cose si stanno muovendo ed il nuovo progetto è già stato messo in opera.

A commento dell’immagine condivisa su tutti i profili social degli attori protagonisti, poche ma eloquenti parole: “Sta succedendo“. Matt LeBlanc, invece, fuori dal coro, ha deciso di condividere con i suoi fan un’altra foto che ritrae una delle serie tv più amate e seguite negli anni ’70 ovvero “Mash”.

Compensi stellari

La conferma della reunion degli attori di “Friends” ha mandato i fan in visibilio. E’ bene però chiarire che gli attori si ritroveranno nuovamente insieme solo per una reunion speciale, ma non tornerà la serie tv come l’avevamo lasciata. In 25 anni alcuni degli attori protagonisti di strada ne hanno fatta tanta nel mondo dello spettacolo, così come sono aumentati in modo proporzionale anche le loro quotazioni e compensi.

Stando ai rumors che si leggono in rete, lo speciale di Friends avrà un costo astronomico. I telespettatori potranno ritrovare i loro beniamini 25 anni dopo in una puntata speciale che sarà trasmessa tra qualche mese – si vocifera che sia disponibile già per il mese di maggio – negli USA in streaming su Hbo Max.

Rivedere insieme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow ed ancora David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry non solo sarà un’emozione fortissima per i fan, ma anche un tuffo nel passato per molti di noi. Nell’episodio che sarà messo in onda i protagonisti di “Friends” faranno una carrellata di aneddoti e racconti riguardanti la nascita di un’amicizia vera, che è comunque continuata anche dopo la fine delle riprese. Compensi stellari sembra siano stati dati ai protagonisti, che per mettersi nuovamente in gioco avrebbero percepito dai 2,5 ai 4 milioni di dollari.