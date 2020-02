Francesco Arca, dopo "La vita promessa" è pronto per una nuova sfida

Francesco Arca è un attore particolarmente apprezzato e molto amato dal grande pubblico, non solo per il lato estetico, ma anche per i ruoli che interpreta nelle varie fiction. La sua ultima fatica è la seconda stagione de “La vita promessa“, la fiction in onda la domenica sera su Rai 1 che sta ottenendo grandi successi. Qui, Arca, come nella stagione precedente, veste i panni di Vincenzo Spanò, tornato a vendicarsi di Carmela Rizzo interpretata da Luisa Ranieri.

Un personaggio cattivissimo che non si ferma di fronte a nulla e disposto a tutto, pur di raggiungere i suoi obiettivi. Arca, però, non ama sedersi sugli allori e ha in mente un progetto e una nuova sfida pronta all’orizzonte. A Di più Tv, l’attore ha confidato quale sarà la prossima impresa che lo vede protagonista. Queste le sue parole: “Da maggio sarò impegnato in Sudamerica. Sto incrociando le dita per un progetto grande, anzi grandissimo, per la televisione argentina: sei capitoli sulla vita della leggendaria vita di Evita Peron”.

Nonostante al momento, la sua carriera sia in ascesa e molto richiesto, teme che non lo chiamino più e che il telefono, prima o poi, smetterà di squillare dato che il mestiere d’attore è molto incerto e non sempre si è sulla cresta dell’onda. Per lui, ora che è padre di famiglia, risulta particolarmente importante avere un lavoro che sia stabile per garantire un futuro certo alla famiglia.

Proprio perché la carriera di attore non è sempre costante, ha in mente un piano B, ovvero l’apertura di un locale, anche se ha già provato anni fa, ma senza successo, in quanto troppo impegnato sul set e non avrebbe avuto tempo di dedicare a questo nuovo progetto. Ha ammesso che, qualora la carriera di attore dovesse interrompersi, il locale sarà sicuramente l’alternativa idonea.

Riguardo al ruolo nella fiction che interpreta, si è detto contento di riprendere le vesti di Spanò e ritrovare i colleghi della passata stagione, come la Ranieri stessa, con la quale si è creato un bellissimo rapporto. Intanto, domenica 1 marzo andrà in onda la seconda puntata con nuovi risvolti.