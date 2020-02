Ascolti tv domenica 23 febbraio: "La vita promessa" asfalta "Live – Non è la D’Urso"

Domenica 23 febbraio nuove sfide, in termini di ascolti, sono andate in scena. Se l’Italia intera è travolta dalla paura più totale a causa del Coronavirus, i programmi serali delle reti ammiraglie sono comunque andati in onda, seppur con qualche variazione. Difatti sia a “Live – Non è la D’Urso” che a “Che tempo che fa” il pubblico in studio, in via del tutto precauzionale, non era presente.

La sfida principale è stata naturalmente quella tra Rai 1 e Canale 5. Sulla rete principale di viale Mazzini è andata in onda la prima puntata della seconda stagione de “La vita promessa“, la fiction con Luisa Ranieri e Francesco Arca che grandissimo successo ha riscosso durante la prima stagione e stando agli ascolti registrati, le premesse affinché la seconda stagione sia compre la prima, ci sono tutte.

Sulla rete del biscione invece è andata in onda una nuova puntata di “Live- non è la D’Urso”, il contenitore di intrattenimento condotto da Barbara D’Urso. Gli ascolti sono stati importanti e la differenza tra le due programmazioni tangibile: a vincere è stata “La vita promessa“ che ha tenuto incollati al televisore 4.565.000 spettatori, totalizzando uno share pari al 19.2%.

A seguire “Live- non è la D’Urso” che ha ottenuto 2.174.000 di spettatori, pari al 13% di share. Se “La vita promessa” ha nettamente vinto sul programma condotto da Barbara D’Urso, vediamo come sono andate le cose tra “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Rai 2 e “Non è l’arena“, condotto da Massimo Giletti su La 7.

La sfida dei talk show è vinta dalla coppia Fazio- Littizzetto, che hanno portato a casa 2.687.000 di spettatori e il 10.6% di share, mentre Giletti ha ottenuto 1.810.000 di spettatori e il 6.8% di share. Se “Che tempo che fa” ha oscillato tra le ultime news su il Coronavirus e l’intrattenimento, “Non è l’arena” si è occupato del virus che sta destabilizzando il mondo intero e l’ospitata di Tony Colombo. Insomma la regina della domenica sera è stata Luisa Ranieri e la sua fiction “La vita promessa”.