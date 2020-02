"Live – Non è la D’Urso", "Le Iene" e "Mattino Cinque" senza pubblico in studio a causa del Coronavirus

Il Coronavirus negli ultimi giorni si sta espandendo a macchia d’olio sul nostro paese, per questo motivo il Governo ha deciso le prime precauzioni. In Lombardia e in Veneto, oltre agli eventi sportivi rimandati a data da destinarsi, sono state chiuse gli edifici scolastici e molto probabilmente anche i negozi.

Oltre agli edifici pubblici, anche le emittenti televisivi hanno deciso di prendere le loro precauzioni dinanzi a questo virus. La rete “Mediaset” ha infatti optato di chiudere i suoi studi di alcune trasmissioni, che quindi andranno in onda senza il pubblico.

La decisione del “Biscione”

Come riportato dal sito “TgCom24” i programmi che sono coinvolte in questa decisione di Mediaset saranno: “Live – Non è la D’Urso“, in onda il 23 febbraio; “Mattino Cinque” del 24 febbraio e “Le Iene” in onda sia di martedì 25 che nella giornata di giovedì 27.

Con un lungo post su Instagram, Barbara D’Urso ha dichiarato di essere d’accordo con la decisione presa dalla sua rete: “In rispetto dell’ordinanza della regione lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera live #noneladurso andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma”.

Successivamente aggiunge di aspettarsi molto dal pubblico di Twitter: “Si dice “the show must go on”, sì ma giustamente, senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile. non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social”.

Fino ad ora non si conoscono ancora le esatte intenzioni di Mediaset, ma non va escluso che questa decisione possa colpire anche altre trasmissioni come “Forum“. Per saperne di più però bisognerà aspettare nuove comunicazioni da parte della rete.