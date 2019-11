Francesco Arca dice sì a L’Isola di Pietro 4: "Nonostante la guida spericolata di Chiara Baschetti"

L’attore Francesco Arca si è raccontato in molte interviste, dirette a conoscere il suo personaggio nella fiction “L’Isola di Pietro 3”, affermando che rimasto molto legato al ruolo del vicequestore Valerio Ruggeri che ha arricchito questa ultima stagione. Francesco ha più volte commentato l’eventualità che venga prodotta la quarta stagione e tale possibilità lo entusiasma molto.

“L’Isola di Pietro” ha, fin dal suo prima esordio nel 2017, conquistato il cuore del vasto pubblico di Canale 5 che si è da subito affezionato alle storie dei vari protagonisti. Tra questi, il più amato rimane il grande Gianni Morandi che nella fiction interpreta il ruolo di Pietro, il vero protagonista, sempre pronto a dare il suo aiuto e continuamente disponibile ad offrire i suoi saggi consigli.

Nonostante la terza stagione si sia conclusa da pochi giorni, in moltissimi iniziano a desiderare una nuova stagione ricca di nuovi personaggi ed episodi. Al momento, non è ancora arrivata nessuna conferma ma già alcuni attori si sono pronunciati rilasciando alcune interviste molto chiarificatrici. Gianni Morandi, ha recentemente affermato che, per una questione di stanchezza, non assicura la sua presenza per una ipotetica prosecuzione.

Francesco Arca ha confidato, in un’intervista a FanPage.it, il desiderio di sviluppare il personaggio che gli è stato affidato e con gioia vorrebbe riabbracciare tutti i suoi colleghi cosi da iniziare il lavoro con nuove puntate: “Ho stretto un rapporto talmente bello con gli altri attori che da un punto di vista umano mi piacerebbe tantissimo fare la quarta stagione. Dal punto di vista lavorativo, invece, bisogna capire se ci siano i presupposti per poterla fare”.

Inoltre l’attore ha evidenziato il bel rapporto che lo lega con Gianni Morandi ed elogia la sua energia e simpatia che coinvolge tutto il cast. Francesco ricorda con affezione pure il lavoro condiviso con la collega Chiara Baschetti e proprio con lei ironizza: “L’isola di Pietro 4? La farei nonostante la guida spericolata di Chiara”.

Obbiettivamente gli ascolti di quest’anno non sono stati del tutto soddisfacenti e la trama rischia di diventare monotona infatti una grande fetta di pubblico ha iniziato ad evidenziare il ripetersi delle continue e solite scomparse, tutte molto simili e riguardanti perlopiù adolescenti. Sicuramente tra qualche mese saranno più chiare le sorti di questa bella fiction che ha permesso a Mediaset di regalare moltissime emozioni e tanto divertimento ai suoi numerosi telespettatori.