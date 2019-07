Francesca Fialdini conquista la domenica pomeriggio di Rai 1, andrà in onda dopo Mara Venir

Non sono ancora stati resi ufficiali i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, ma in questi giorni sono già circolate varie indiscrezioni sia sui programmi che sulle conduzioni, per esempio ad autunno La vita in diretta non sarà più condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi ma da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano.

Proprio Francesca Fialdini sarà al centro di importanti novità televisive nella prossima stagione, secondo Davide Maggio, infatti la conduttrice, orfana de La vita in diretta, condurrà un nuovo programma che andrà in onda la domenica pomeriggio dopo la Domenica in di Mara Venier. Il Secolo XIX ha svelato anche quale potrebbe essere il titolo del nuovo programma: “A ruota libera”. Su questo nuovo programma altre anticipazioni rese note riguardano gli argomenti che saranno trattati: storie e approfondimento.

Il nuovo programma della Fialdini quindi prenderà il posto di La prima volta condotto da cristina Prodi che, sempre secondo indiscrezioni, non è stato riconfermato per la prossima stagione.

La direttrice Teresa De Santis e i vertici della Rai, tuttavia, hanno dichiarato di aver chiesto a Mara Venier di prolungare la sua Domenica In, di andare in onda quindi dalle 14:00 alle 18:45 ma la conduttrice veneta ha preferito chiudere il programma anticipatamente alle 17:30 anche per la prossima stagione. Infine in merito alla concorrenza Mediaset, non è ancora certo che i due programmi domenicali di Rai 1 si scontreranno con Domenica Live di Barbara D’Urso, quest’ultima infatti non ha ancora deciso se ritornare a condurre il suo programma in autunno visti i suoi tanti impegni.

Francesca Fialdini, inoltre, non condurrà, secondo TvZoom, la prossima edizione dello Zecchino d’oro, manifestazione canora di bambini che ha diretto per due edizioni (2017-2018) insieme a Gigi e Ross e Cristina D’Avena.