"La vita in diretta", svelati i conduttori che sostituiranno Francesca Fialdini e Tiberio Timperi

In questi giorni su Rai 1 sta andando in onda la versione estiva de “La vita in diretta” condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, il programma andrà in onda per tutta l’estate mentre a settembre ovviamente ritornerà la versione autunnale.

In questi giorni moltissimi sono stati i nomi dei volti noti che avrebbero potuto sostituire i conduttori della scorsa stagione del programma Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Tvblog, a pochi giorni dalla presentazioni dei palinsesti autunnali della Rai, ha rivelato chi saranno i conduttori de “La vita in diretta” si tratta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

La nota conduttrice e showgirl, definita la più amata dagli italiani, ritorna quindi a condurre un programma nel daytime di Rai1 dopo aver condotto, alcuni anni fa, un altro programma pomeridiano Domenica In con discreti ascolti. Il ritorno di Lorella Cuccarini in Rai, tuttavia non avverrà in autunno ma tra poche settimane, sempre secondo Tvblog infatti, la Cuccarini presenterà quattro puntate in prima serata di Linea Verde insieme a Federico Quaranta a partire dal 9 agosto.

Ad affincare Lorella Cuccarini a “La vita in diretta” ci sarà invece Alberto Matano, giornalista di Rai1, che negli scorsi mesi è stato una presenza fissa nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” come commentatore a bordo campo. Per Alberto Matano inoltre non sarà la prima volta, infatti ha già presentato in seconda serata su Rai 3 Photoshow programma che ha avuto dei buoni ascolti.

Incerto è invece cosa faranno Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, sul loro futuro lavorativo non ci sono notizie ufficiali ma secondo indiscrezioni potrebbero tornare a condurre i programmi del mattino della Rai. Lorella Cuccarini e Alberto Matano invece avranno il compito di rialzare gli ascolti de “La vita in diretta” che nell’ultima stagione, pur essendo discreti, non hanno mai superato gli ascolti del programma di Barbara D’Urso “Pomeriggio5″ che va in onda nella stessa fascia oraria su Canale5.