Fiorello torna in tv: tre show in prima serata per #iorestoacasasurai1

Sono momenti davvero difficili quelli che l’Italia sta vivendo. L’emergenza da Coronavirus ha “contagiato” anche la televisione italiana e di conseguenza anche i suoi palinsesti. Tante sono state le trasmissioni che la Televisione di Stato ha dovuto cancellare o rinviare a data da destinarsi: da La Prova del Cuoco a Vieni da me, fino al quiz show L’Eredità e al programma domenicale Domenica In. Tra gli ultimi programmi messi “in quarantena”, causa COVID-19, anche lo storico Chi L’ha Visto di Federica Sciarelli che si è dovuto fermare perché un ospite dell’ultima puntata, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, è risultato positivo.

In questa situazione a dir poco inconsueta, occorre dunque coprire i vuoti della programmazione per cercare comunque di fare compagnia alle persone a casa e regalare così intrattenimento e qualche momento di svago; mai come adesso indispensabile. Per queste ragioni Fiorello torna sul piccolo schermo, dopo la grandiosa performance all’ultimo Festival di Sanremo con l’amico Amadeus. Per tre sabati in prima serata, su Raiuno arriva lo spettacolo VivaRaiPlay! del grande showman siciliano. Non si tratta di una diretta o di nuove puntate, ma di un montaggio, in stile “il meglio di” dell’innovativo format realizzato quest’autunno per la piattaforma digitale RaiPlay.

Il varietà online di Fiorello era già stato trasmesso sul primo canale nell’access prime time per pochi appuntamenti, dopo i quali si è trasferito solo sul web. Dunque questo appare il momento ideale per proporlo nuovamente al pubblico nel segmento più importante del palinsesto televisivo: il prime time del sabato.

Con il suo show “ad minchiam”, così lo aveva definito, Rosario Fiorello fa di nuovo capolino sul piccolo schermo per strappare un sorriso a tutti noi. Il meglio di VivaRaiPlay! partirà sabato 21 marzo e andrà in onda fino al 4 aprile. Il varietà, che ha visto ospiti personaggi come Paola Cortellesi e la cantante Giorgia, aveva fatto il boom di ascolti e siamo certi che bisserà quello straordinario successo.

Fiorello è stato tra i primi a sensibilizzare i connazionali a non uscire, sposando l’iniziativa #IoRestoACasa. Adesso continuerà a farlo, vedendo il suo show proprio da casa sua. Per questo l’annuncio è stato accompagnato anche dall’hashtag #IoRestoAcasaSuRaiuno.