Amadeus parla del bis a Sanremo: "Solo se ci saranno anche Fiorello e Jovanotti"

In queste settimane si continua a parlare della prossima edizione del “Festival di Sanremo”, sebbene sia ancora prematuro fare delle previsioni, considerata anche la situazione che stiamo vivendo. In questa situazione emergenziale sembrano essere cambiati anche i pensieri dello showman Rosario Fiorello riguardo al possibile bis al Festival della canzone italiana, dopo il successo ottenuto nella 70esima edizione in coppia con l’amico Amadeus.

L’occasione per parlare di possibili scenari è stata resa possibile anche grazie alla diretta Instagram di Amadeus, in collegamento con Jovanotti. Quest’ultimo ha rifiutato la partecipazione al Festival in questa annata come super ospite, a causa di un viaggio in Sud America. Ci sono state delle parole piuttosto sorprendenti da parte di Amadeus, che si è detto pronto a tornare sul palco dell’Ariston, a una sola condizione.

La diretta Instagram

Queste sono le dichiarazioni al riguardo del presentatore che ha affermato: “Io a Sanremo 2021 solo se ci saranno anche Fiorello e Jovanotti”. Non è tardata ad arrivare la risposta di Rosario Fiorello che sembra essere tornato sui propri passi, dopo aver chiuso alla possibilità di un secondo Sanremo. Lo showman si è espresso in questi termini, lasciando aperta questa ipotesi: “Pensiamoci”.

Dunque Fiorello, intervenuto nella diretta Instagram di Jovanotti intitolata “House Party”, ha fatto notare di essere pronto a fare ritorno sul palco dell’Ariston con i due amici. Si è trattato di una conversazione tra il cantante, lo showman e il conduttore che ha attirato l’attenzione di milioni di fan. Il dialogo ha avuto inizio con la domanda da parte di Jovanotti che, rivoltosi ad Amadeus, ha chiesto: “Ama, lo rifarai Sanremo”.

Il presentatore de “I soliti ignoti”, dal canto suo, collegato via Face Time, ha risposto all’artista dicendo: “Solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu”. Infine Fiorello non ha avuto dubbi nell’affermare: “Dai, pensiamoci, pensiamoci”.