Festival di Sanremo, la classifica della seconda serata: Francesco Gabbani in testa

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Junior Cally ultimo, per me, è una ingiustizia. Sta pagando, in maniera negativa, le critiche ricevute nelle scorse settimane. La canzone è carina, orecchiabile, e non può essere giudicata inferiore a quella cantata da Irene Grandi o Rita Pavone, per citarne due. Ottimo Gabbani, che si conferma sempre il top al Festival di Sanremo.