Festival di Sanremo, Fiorello in conferenza stampa diverte tutti e rivela: "Sul palco sogno di cantare ‘Finalmente Tu’"

Durante l’ultima conferenza stampa del “Festival di Sanremo”, Rosario Fiorello irrompe in sala. Il comico siciliano intrattiene tutti i giornalisti con la sua incredibile ironia, rivelando alcuni aneddoti divertenti su come Amadeus l’abbia scelto per essere presente sul Teatro Ariston.

Fiorello dichiara che Amadeus non l’ha scelto per la loro amicizia che dura da più di vent’anni ma per il suo aspetto fisico: “Io non sono un vero ospite, mi ha scelto proprio l’aspetto fisico. Mi ha detto: ‘Rosario sei migliorato. Tra tre mesi compirai 60 anni e ti trovo fico. Ti voglio al mio fianco né davanti né indietro'”.

In questi giorni si è parlato anche di una possibile incursione di Fiorello durante l’intervento di Roberto Benigni sul palco dell’Ariston. Rosario però smentisce nettamente questa possibilità, dichiarando di voler vedere il due volte premio Oscar da semplice spettatore nel pubblico.

Le parole su Amadeus

Scherza molto anche sul direttore artistico di questo “Festival di Sanremo”. In primis smorza tutte le critiche che stanno piovendo su questa kermesse, e su Junior Cally rivela di averlo invitato al ricevimento della cresima di mia figlia, assicurando la sua presenza. E sulle parole su parole considerate infelici e rivolte a Francesca Sofia Novello dichiara: “Amadeus quando dice delle cose, non si rende conto… se non ci sta uno vicino che glielo fa notare”.

Ma lo show di Fiorello non si ferma qui. Infatti, racconta una aneddoto mentre si trovava in un locale di Ibiza insieme ad Amadeus: “Quando capì il divertimento di questo locale, salì su un cubo, ma non guardò chi aveva vicino. Io lo cercavo in giro, chiedevo, poi lo vedo su questo cubo. Aveva affianco due ballerini di 1.90, di colore, nudi, con un corredo importantissimo e lui era in mezzo a ste robe. Non si era reso conto. Questo è Amadeus”.

Il sogno di Rosario Fiorello

Il comico, durante una intervista con Vincenzo Mollica, si è reso conto che corre il 25esimo anniversario del brano “Finalmente Tu“, cantante da Fiorello appunto a Sanremo ’95 e scritta dal suo amico Max Pezzali. In realtà quella edizione non fu per nulla fortunata per nessuno dei due.

Tuttavia, Rosario Fiorello svela di voler riportare questo brano nuovamente sul palco dell’Ariston, duettando magari con Tiziano Ferro, quest’ultimo ospite fisso in tutte le puntate.