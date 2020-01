Don Matteo, Nino Frassica sul futuro della fiction: “Siamo a un 90% di possibilità”

Come da pronostico, la 12esima stagione di Don Matteo sta raggiungendo livelli di ascolto da primato. L’affetto del pubblico verso un format trasmesso da 20 anni non accenna a diminuire, tanto da spingere la produzione a considerare l’eventualità di non mettere fine alla fiction.

Fino ad oggi si dava per scontato che Don Matteo dovesse terminare con la 12esima stagione attualmente trasmessa sulla rete ammiraglia di casa Rai. Ma l’audience e l’interesse che solo Don Matteo è capace di catalizzare, fanno intuire che sarebbe un sacrilegio mandarlo prematuramente in soffitta.

Proprio sull’eventualità di dare un seguito alle storie del più celebre prete investigatore della televisione italiana, a dire la sua è stato Nino Frassica, l’attore che nella fiction si cala nella parte del maresciallo Cecchini. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, è stato proprio lui a riconoscere che Don Matteo potrebbe quasi certamente sopravvivere alla 12esima stagione.

Dopo aver premesso che l’intenzione era quella di concludere nel 2020 nel migliore dei modi, qualcosa ha cominciato a cambiare con la messa in onda degli ultimi episodi dedicati ai dieci comandamenti. I record di ascolti di questo mese di gennaio hanno fatto capire che il pubblico non sarebbe affatto pronto a dire addio a Don Matteo.

In ragione di questo grande successo, Nino Frassica ha voluto rilasciare una dichiarazione che renderà felici tutti i più affezionati fan della fiction. “Tutto questo riscontro da parte del pubblico, ci stanno convincendo a continuare” ha confessato l’attore di origini siciliane che si è fatto conoscere per il suo umorismo non-sense. “All’inizio ci sembrava giusto mettere fine a questa avventura, ma ora abbiamo cambiato idea. Probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità” ha precisato aggiungendo che ci sarebbe anche la disponibilità di Terence Hill. Infine, a chi gli chiede il segreto di questo successo che ha trasformato Don Matteo in un cult della televisione, Nino Frassica conclude sottolineando che il tutto sarebbe da ricondurre al fatto di essere sempre rimasti fedeli a se stessi.