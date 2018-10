Nino Frassica su Don Matteo 12: “Il prossimo marzo cominceremo a girare a Spoleto”

Dopo le nozze con Barbara Exignotis, per Nino Frassica si prospettano mesi ricchi di appuntamenti lavorativi. Tra i vari impegni televisivi, i fan non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio su quella che sarà la dodicesima stagione di Don Matteo.

Ed è proprio nella fiction di casa Rai che il comico siciliano riesce a dare il meglio di sé. Il personaggio del maresciallo Cecchini, da lui magistralmente interpretato, è la vera marcia in più di una serie tanto amata dal pubblico italiano. Nonostante ciò, il maestro della comicità a colpi di nonsense, deve qui ricordarsi di non poter dare libero sfogo a tutte le sue tanto note stravaganze.

“Quando faccio Don Matteo mi sacrifico, perché arriva sempre un momento in cui vorrei andare oltre. Ma gli sceneggiatori me lo impediscono. Il produttore mi ammazzerebbe e la Rai mi caccerebbe”. Seppur costretto a limitare l’esuberanza strampalata del personaggio, Nino Frassica resta particolarmente legato ad un personaggio che il pubblico ha sempre apprezzato. Anche i suoi duetti con Terence Hill, il prete investigatore, continuano a inebriare i telespettatori, che chiedono ovviamente di saperne di più su quella che sarà la prossima stagione.

Prima di rivederlo giocare a scacchi contro l’esperto Don Matteo, bisognerà però attendere ancora diverso tempo. Le riprese inizieranno solo a primavera del 2019. “Il prossimo marzo cominceremo a girare a Spoleto. Abbiamo intenzione di fermarci solo quando arriveremo alla cinquantesima edizione!”. Ovviamente considerando il personaggio, non poteva che trattarsi di uno scherzo. “Potevamo anche finire con la decima serie, ma è il pubblico che ci chiede di continuare. E siccome sono i telespettatori che dettano legge, non possiamo non accontentarli”.

Il comico messinese scoperto da Renzo Arbore, aggiunge poi che il cast non subirà stravolgimenti. A parte qualche piccola new entry, continuerà ad essere presente la capitana Anna Olivieri, dalla scorsa edizione interpretata da Maria Chiara Giannetta.