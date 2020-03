"Don Matteo 13" è stato confermato, le parole della direttrice di Rai Fiction

E’ ufficiale “Don Matteo 13” si farà: la Rai ha confermato la tredicesima stagione della fiction più seguita di sempre. Come dichiarato, la Lux Vide è già al lavoro per realizzare la nuova sceneggiatura che permetterà di sviluppare le vicende dei protagonisti. Il finale dell’entusiasmante dodicesimo capitolo, andato in onda giovedì 19 marzo, ha conquistato ascolti record tenendo incollati davanti alla tv ben 7.4 milioni di spettatori.

La peculiarità della dodicesima stagione di “Don Matteo” è stata la programmazione delle puntate: tutte caratterizzate dagli insegnamenti dei “Dieci Comandamenti”, rivisitati dalla straordinaria interpretazione di Terence Hill. L’ultima puntata, intitolata “Non desiderare la roba d’altri”, ha raggiunto il 26.5 % di share raccogliendo l’attenzione di un pubblico sempre più giovane.

Tale risultato entusiasma notevolmente i vertici Rai che, grazie al potenziale della fiction, riescono a trattare tematiche sociali molto importanti che riguardano, oltre al pubblico adulto, soprattutto gli adolescenti che si affacciano su realtà complesse e a tratti pericolose. Gli episodi di quest’anno hanno raccontato storie difficili che rispecchiano la quotidianità di moltissime famiglie che vivono situazioni esasperate insegnando al pubblico che ogni ostacolo può essere superato attraverso l’unione familiare, l’aiuto di una comunità solida e con il conforto della fede.

Le potenzialità di Don Matteo non si limitano solamente alla tv: la serie, in ogni appuntamento, è sempre nei trend topic dei social più seguiti dai giovani; mentre su Rai Play la fiction ha ottenuto più di sei milioni di visualizzazioni. Numeri decisamente importanti che permetteranno al “prete più amato d’Italia” di continuare le sue avventure investigative attraverso la realizzazione di nuovi episodi che regaleranno grandi emozioni al vasto pubblico di Rai 1: rimasto fedele da oltre vent’anni.

A lanciare la lieta notizia è stata Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction, che ha espresso affettuosamente parole di enorme stima e orgoglio su questa longeva serie televisiva: “Don Matteo è un prete universale e ha stretto un patto forte con gli spettatori che si realizza grazie alla qualità degli sceneggiatori, dei registi, della troupe e degli interpreti. Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide, che insieme a Rai Fiction è già al lavoro per pensare alla prossima stagione”.