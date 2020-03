Boom di ascolti per l’ultima puntata di "Don Matteo 12": la fiction chiude con oltre 7 milioni di spettatori

Mentre ci si interroga sull’ipotesi di una nuova stagione, i dati Auditel confermano il grande successo della dodicesima stagione di “Don Matteo” che chiude con il 26.5% di share. L’ultima puntata, andata in onda giovedì 19 marzo, intitolata “Non desiderare la roba d’altri”, conquista l’attenzione di oltre 7 milioni di spettatori che, in queste difficili serate di isolamento, sono rimasti incollati davanti al televisore.

Come di consueto, il mitico Terence Hill si appropria del giovedì sera riuscendo a coinvolgere e attirare l’interesse di moltissimi giovani che hanno molto apprezzato i grandi messaggi di insegnamento e le importanti lezioni di vita offerte dal “prete più amato d’Italia”. La fiction, prodotta dalla Lux Vide, continua a detenere un grande primato ovvero quello di essere la fiction italiana più seguita di sempre, condividendo tale soddisfazione solo con l’intrigante “Montalbano”.

Dopo 20 anni, i telespettatori di Rai 1 rimangono fedeli al caro Don Matteo che continua ad affascinare il pubblico dimostrando di non stancare mai e di dominare su qualsiasi concorrenza. Addirittura Don Matteo ha raggiunto anche il cuore dei più piccoli che, quest’anno, hanno avuto la possibilità di approcciarsi con la serie cosi da confrontarsi con tematiche sociali molto rilevanti.

Umile, dolce, buono e confortevole, Don Matteo ha conquistato tutti e, con grande consenso, il vasto pubblico spera che la serie duri all’infinito. Visto gli eccellenti risultati raggiunti in quest’ultima stagione, le possibilità di una successiva serie sono molto positive proprio come afferma il grande Terence Hill: «Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E “Don Matteo”, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito[…] È il personaggio perfetto per una serie senza fine».

Naturalmente, ancora è presto per parlare di una scelta definitiva, sulla continuazione della seguitissima fiction, da parte dei vertici Rai: per questo bisogna solamente aspettare un comunicato ufficiale che sicuramente si farà attendere. Nel frattempo, è possibile ascoltare le intenzioni dei vari protagonisti che, con grande unanimità, desiderano tornare nuovamente sul set.