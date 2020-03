Don Matteo 12, anticipazioni ultima puntata del 19 marzo: il finale di stagione

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - Per i telespettatori sarà difficile abituarsi all'assenza di Don Matteo che, in queste lunghe serate, ha regalato grandi emozioni e bellissimi insegnamenti al numeroso pubblico di Rai 1. Nel corso dell'ultima puntata, gli spettatori potranno scoprire come si evolvono le vite dei loro amati protagonisti che finalmente troveranno un finale. In attesa di una conferma ufficiale, non resta che sperare in una nuova ed entusiasmante stagione.