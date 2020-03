Don Matteo 12, anticipazioni settima puntata di martedì 3 marzo: arriva Elena Sofia Ricci che incanta tutta Spoleto

Il settimo appuntamento della dodicesima stagione di “Don Matteo“ non andrà in onda il giovedì, come di consueto, ma è stato anticipato a martedì 3 marzo. Il ricco palinsesto di casa Rai ha subito un leggero cambiamento di programmazione: giovedì 5 marzo su Rai 1 andrà in onda la “Coppa Italia” che prenderà, solo per questa occasione, il posto di “Don Matteo 12“.

Nel corso della settima puntata, intitolata “Non rubare”, arriverà la bellissima attrice Elena Sofia Ricci che arricchirà le dinamiche di questa speciale fiction, caratterizzata dalle avventure investigative del prete più amato d’Italia. Durante la serata, Don Matteo dovrà scoprire cosa si cela dietro il cadavere di una donna, morta in circostanze poco chiare. Informata del triste ritrovamento, la figlia sedicenne della donna defunta comunica ai carabinieri che sua madre è tornata a Spoleto per cercare la propria sorella gemella: una figlia che la madre riteneva esserle stata rubata misteriosamente.

L’astuta capitana Olivieri riesce a indagare sul passato della donna e, con l’aiuto di Don Matteo, troverà un grande indizio in grado di chiudere questo complesso caso. Nel frattempo, Anna dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per Sergio La Cava che lentamente riesce ad allontanarla da Marco Nardi. Quest’ultimo riceverà una visita inaspettata dal padre Eugenio che porterà grandi tensioni nella vita di tutti.

A subire le conseguenze di tale arrivo è il maresciallo Cecchini che risulta notevolmente infastidito dal fascino di Eugenio Nardi che non nasconde la sua intenzione di flirtare con la sua fidanzata Elena. La mamma di Anna non fa nulla per placare la gelosia di Nino scatenando cosi grandi liti. Per fortuna, il simpatico maresciallo farà credere a Elena di avere un’amicizia “molto speciale” con la bellissima Elena Sofia Ricci. La famosa attrice, di passaggio a Spoleto, incanta tutti con la sua bellezza e i suoi gentili modi di fare conquistano i cuori di tutti gli abitanti.

La giovane Sofia, sempre più vicina a Jordi, non riesce a rivelare il suo grande segreto ma qualcun’altro lo farà malignamente al posto suo. Jordi scoprirà nei peggiori dei modi, tutta la verità sul drammatico incidente che lo costringe a vivere senza una gamba. Tale evento ha distrutto il sogno di Jordi ovvero quello di diventare un ballerino professionista.