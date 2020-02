Don Matteo 12, anticipazioni sesta puntata del 27 febbraio: Cecchini vuole lasciare l’arma per diventare un influencer

La sesta puntata della dodicesima stagione di “Don Matteo“ andrà in onda giovedì 27 febbraio su Rai 1. Intitolata “Non commettere adulterio”, la puntata ha come trama principale un grande avvicinamento tra un padre e una figlia. Inoltre nel corso della serata arriveranno i The Jackal che porteranno una grande ondata di divertimento nelle strade di Spoleto.

Il sesto appuntamento di “Don Matteo 12“ è caratterizzato da un tenero ritrovamento di un padre da parte di una figlia. Si tratta di Sergio La Cava che, grazie all’aiuto di Anna, troverà il coraggio di riconquistare il rapporto con sua figlia Ines. I due sono stati lontani per anni: Sergio, condannato per un reato mai commesso, ha trascorso molto tempo in carcere e una volta uscito non si sente all’altezza di essere un buon padre. La Capitana Olivieri resterà vicino a Sergio per poterlo aiutare a mettere a posto la sua vita, iniziando proprio da sua figlia Ines.

Il maresciallo Cecchini sarà protagonista di un simpatico siparietto: l’amato carabiniere, arrabbiato con i colleghi, decide di abbandonare l’arma per fare l’influencer. Dopo aver perduto l’occasione di conquistare una promozione, il maresciallo fa affidamento sul famoso gruppo comico The Jackal per diventare una star. I The Jackal, giovani napoletani che spopolano su YouTube con milioni di visualizzazioni, aiuteranno Cecchini a intraprendere questa sua nuova strada professionale.

Nel frattempo, la Capitana Olivieri dovrà indagare su un burrascoso caso che riguarda il nuovo procuratore Sara Santonastasi. Le indagini porteranno alla luce il passato nascosto di Sara e il suo rapporto con un uomo misterioso. Anna dovrà fare i conti con il tradimento di Marco, che avvicinandosi a Sara, ha distrutto per sempre la loro bellissima storia di amore. Sempre più vicina a Sergio, il capitano Olivieri ritrova la voglia di sorridere e di tornare a credere a un nuovo amore.

Intanto Sofia continua a combattere con la sua coscienza e, affranta dai sensi di colpa verso Jordi, non riesce a liberarsi dal peso della menzogna. Il ragazzo inizia a chiedersi cosa sia successo precisamente in quella maledetta sera dove, a causa di uno strano incidente, ha perso una gamba. Tale perdita ha distrutto il sogno di Jordi ovvero quello di diventare un danzatore professionista.