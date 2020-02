Don Matteo 12, anticipazioni quinta puntata del 20 febbraio: Don Matteo accusato di aver investito la giovane Nada

Dopo aver lasciato il dovuto spazio alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana, “Don Matteo 12“ torna su Rai 1 per proseguire con i suoi inediti episodi che, in questa dodicesima stagione della fiction, si caratterizzano per il loro riferimento ai “Dieci Comandamenti”. La serie, ostacolata pure dalla Coppa Italia, ha subito molti cambi di programmazione che hanno deluso i numerosi fan del prete più amato d’Italia.

Anticipazioni quinta puntata: Don Matteo indagato per aver causato un grave incidente

Giovedì 20 febbraio andrà in onda, in prima serata su Rai 1, la tanto attesa e desiderata quinta puntata di “Don Matteo 12“ che riserverà ai tanti telespettatori grandi colpi di scena. In particolare, nell’episodio “Non uccidere”, i carabinieri di Spoleto indagheranno su un grave incidente che vede coinvolta una giovane ucraina di nome Nada.

La ragazza, ricoverata con urgenza all’ospedale, è stata violentemente investita da una persona alla guida di un furgoncino nel cuore della notte. Apparentemente, da quello che viene delineato dalle prime indagini, sembrerebbe che alla guida della vettura ci fosse Don Matteo e tale sospetto sconvolgerà l’intera comunità di Spoleto.

Intanto Anna, oltre ad indagare sul triste caso che vede protagonista l’amato prete, dovrà fare pure i conti con il matrimonio di sua cugina. Tale evento aprirà una grande ferita nel cuore della capitana che verrà assalita dal peso emotivo della sua brutta esperienza vissuta davanti all’altare con Marco.

Nel frattempo, a Spoleto si avviano i preparativi per accogliere il Papa nei miglior dei modi e, con tale intento, il maresciallo Cecchini sarà uno degli organizzatori più determinati a portare a termine questo grande evento. La sua condotta però non è proprio impeccabile, infatti il simpatico Nino verrà preso in giro per la sua voglia di allevare un maialino e trattarlo come un cagnolino.

Trattenuto al guinzaglio, il bel maialino sfugge dall’attenzione del maresciallo cosi da scomparire nel nulla. In realtà, risulta evidente che qualcuno ha rubato il nuovo amico di Nino e, proprio quest’ultimo, dovrà scoprire chi ha preso il suo caro maialino. Il P.M. Marco Nardi spera di riconquistare la sua amata Anna ma il suo tradimento non troverà perdono. Infatti Anna deciderà di farsi accompagnare, al matrimonio della cugina, da Sergio e cosi il rapporto tra i due diventerà sempre più forte.