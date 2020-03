Don Matteo 12, anticipazioni ottava puntata di giovedì 5 marzo: Chiara afferma di essere la figlia segreta di Don Matteo

Un nuovo cambio di programmazione coinvolge la fiction “Don Matteo 12“, che dovrà fare da “tappabuchi” per riempire il vuoto lasciato dalla semifinale di Coppa Italia (Napoli-Inter) sospesa per l’emergenza Coronavirus. Cosi, dopo la puntata del 3 marzo, arriva un doppio appuntamento settimanale previsto stavolta per giovedì 5 marzo. In questa data, andrà in onda l’ottava puntata intitolata “Non dire falsa testimonianza”.

Tuttavia la settima puntata della fiction, anticipata per l’appunto a martedì 3 marzo, ha conquistato l’attenzione di quasi 6 milioni di spettatori cosi da raggiungere il 24.2% di share. Questa doppia messa in onda settimanale di “Don Matteo 12” farà si che la fiction chiuda una settimana prima del previsto: le ultime due puntate sono previste rispettivamente il 12 e il 19 marzo, sempre di giovedì.

Anticipazioni ottava puntata: Gravissime accuse ostacolano Don Matteo

L’ottava puntata si apre con un sconvolgente avvenimento che scuote gli animi degli abitanti di Spoleto: una donna viene trovata in fin di vita e le sue condizioni non annunciano nulla di positivo. Chiara, la figlia di questa sfortunata madre, afferma con certezza che a causare l’evento è stato Don Matteo. Successivamente, la ragazza avanza una rivelazione sconvolgente: Don Matteo sarebbe suo padre.

Due accuse che gelano l’amato sacerdote, il quale, dimostra di non avere la minima intenzione di controbattere a tali dichiarazioni. Il suo mutismo ostinato e la sua mancata voglia di discolparsi, diffondono nel paese una grande ondata di sospetto e pregiudizio. La critica e complessa situazione viene gestita abilmente dalla capitana Olivieri e dal maresciallo Cecchini che faranno di tutto per portare a galla la verità.

Entrambi lavorano instancabilmente sul caso, sperando di poter trovare prove attendibili in grado di discolpare Don Matteo. Durante le indagini, i carabinieri fanno fatica a dimostrare l’innocenza del prete e, per un momento, pure Anna inizia a dubitare della figura del prete. Inoltre, la capitana dovrà superare un ulteriore problema sentimentale: nel suo cuore ci sono due uomini. Sempre più consapevole, Anna comprende che è arrivato il momento di scegliere tra Marco Nardi e Sergio La Cava.

Nel frattempo, arriva in canonica la zia del Maresciallo Cecchini: una suora missionaria che ha sempre desiderato che il nipote intraprendesse la via del sacerdozio. Nino, per non deludere le aspettative della zia, finge di esser diventato un prete facendosi chiamare da tutti “Don Nino” ma tale imbroglio non durerà a lungo.