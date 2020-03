Don Matteo 12, anticipazioni nona puntata di giovedì 12 marzo: Anna in un bivio d’amore, Sofia rischia il carcere

La dodicesima stagione di “Don Matteo”, composta da dieci puntate, ha seguito un filo narrativo caratterizzato dagli insegnamenti dei “Dieci Comandamenti”, eccellentemente reinterpretati da Terence Hill. Come di consueto, ogni giovedì, “Don Matteo 12” risulta il programma nazionale più visto: l’ottava puntata, andata in onda il 5 marzo, ha conquistato l’attenzione di 6.609.000 spettatori registrando il 26.3% di share.

Il nono e penultimo appuntamento della dodicesima stagione di “Don Matteo“, annunciato per giovedì 12 marzo su Rai 1, è intitolato “Non desiderare la donna degli altri”. Questa puntata sarà caratterizzata da un’importante scelta d’amore che cambierà la trama principale della fiction: la capitana Anna Olivieri dovrà scegliere tra Marco Nardi e Sergio La Cava.

Quest’ultimo è riuscito a offrire ad Anna una nuova linfa vitale, capace di ridare all’amata capitana la speranza di credere in un nuovo amore. Il P.M. Marco Nardi, nonostante le sue buone intenzioni, non è stato in grado di ricostruire un rapporto con Anna, rimasta impietrita dal tradimento subito. Malgrado le distanze, Anna comprende che nel suo cuore è rimasto un forte legame con Marco cosi cercherà un chiarimento. Tale sentimento risulta essere, per il momento, solo una speciale amicizia dettata da tanta stima e affetto.

Nel frattempo, Don Matteo riesce a salvare eroicamente dalle fiamme una ragazza, vittima di un tentato femminicidio. Il triste caso porterà i carabinieri ad indagare sulle vite di molti abitanti di Spoleto: tra questi si nasconde una persona con cattive intensioni. Intanto, il simpatico maresciallo Nino Cecchini viene colpito da uno strano disturbo, generato dallo stress, molto raro e altamente bizzarro: Nino è diventato sordo, riesce a sentire solo le voci femminili. Questo inconveniente creerà molti problemi al maresciallo che, casualmente, darà vita ad una lunga serie di equivoci che coinvolgeranno pure Anna e il resto della caserma.

Una volta emersa tutta la verità sull’incidente di Jordi, Sofia rischia fino a due anni di carcere. Il giovane ballerino è rimasto scioccato nel scoprire che Sofia, la ragazza che ama, ha causato l’evento che ha distrutto per sempre il suo grande sogno. Don Matteo aiuterà Sofia, con il suo affetto e la sua saggezza, a superare questo difficile momento.