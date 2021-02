"Domenica Live", Valeria Graci si racconta: "L’autoironia mi ha aiutato tantissimo"

Valeria Graci è una comica e un’attrice molto nota ed apprezzata. Durante il corso della sua carrira lavorativa ha preso parte a molte trasmissioni come “Striscia la Notizia”, “Colorado Cafè” e “Scherzi a parte”. La vita privata della donna però non è stata semplice come potrebbe sembrare, infatti la sua relazione violenta col suo ex marito le ha provocato non pochi dolori.

Valeria Graci è stata sposata con Simon Russo e racconta di aver subito molte violenze psicologiche. Ne parlò anche durante un’ospitata a “Verissimo“, andata in onda lo scorso novembre. Fortunatamenta la donna ha dichiarato di non esser mai stata toccata dal suo ex marito ma le violenze subite sono state di tipo verbale e l’hanno molto turbata. Spesso si è sentita denigrata e nel 2018 pubblicò un post su Instagram in cui denunciava le violenze.

In quel post veniva mostrato il telefono dell’attrice distrutto. Nella didascalia veniva scritto: “È stato frantumato in mille pezzi picchiato contro un muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. Ho perso tutto. TUTTO! Ma sono VIVA grazie a Dio Non abbiate paura di denunciare!”.

Dopo alcuni anni dalla fine della turbolenta relazione, Valeria Graci, ospite nel salotto di “Domenica Live”, si è raccontata proprio nel giorno di San Valentino. La conduttrice Barbara D’Urso, prima di tutto ha mandato in onda un filmato in cui veniva mostrato il telefono rotto della Graci e la sua denuncia sul mondo del web. Dopo di che l’ospite ha affermato: “Bisogna accettare che un matrimonio o un fidanzamento possa finire, ma non è la fine della vita”.

La protagonista ha anche lanciato un messaggio ai telespettatori, dicendo che di fronte ai sentimenti tutte sono uguali e che non bisogna aver paura di rimboccarsi le maniche. Ha quindi parlato del suo rapporto con i genitori, i quali l’hanno aiutata nei momenti difficili e che ora sono uno dei suoi punti di forza. Parlando del suo lavoro ha afffermato: “Io rido, scherzo e di mestiere faccio questo. L’autoironia mi ha aiutato tantissimo”.