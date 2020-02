Domenica Live: Francesca Cipriani imita Barbara Alberti, la D’Urso cade a terra dalle risate

Nell’appuntamento domenicale del salotto del gossip di Barbara D’Urso, è stato scandito da un evento divertente, che ha letteralmente fatto cadere a terra la padrona di casa dalle risate. Si parla infatti ancora una volta del noto reality show “Grande Fratello“, nella fattispecie, è subentrato l’argomento di Barbara Alberti.

Infatti da poco Barbara è stata accusata da una sua acerrima nemica, riguardo a un ipotetico trattamento migliore, riservato dagli autori, in quanto personaggio intellettuale, divenendo quindi la causa principale dell’eliminazione di Pasquale Laricchia. Accuse ovviamente anche abbastanza pesanti, ma che Francesca Cipriani, da sempre nemica della Alberti, ha voluto fare per cercare di vendicarsi del trattamento ricevuto dalla scrittrice ben 10 anni fa.

Nel programma di Piero Chiambretti infatti, Barbara aveva ampiamente criticato l’operato della soubrette, attuale opinionista del programma “Pomeriggio 5“; così a distanza di oltre 10 anni, la Cipriani ha trovato il modo di attuare la sua vendetta, imitando e sbeffeggiando la scrittrice.

Un vero guanto di sfida dunque ha lanciato la Cipriani, entrando in studio vestita come Barbara Alberti, imitandone le movenze e le sue espressioni, ed infine, una volta terminata l’imitazione, Francesca ritorna se stessa, e aggiunge: “Barbara non sarai mai come me!” Un momento molto divertente che ha visto la D’Urso accasciarsi dalle risate, ma che in realtà si è celato il lancio di una sfida tra la Cipriani e la Alberti.

Molto probabilmente il conduttore del Gf Alfonso Signorini, prenderà al volo questa nuova opportunità, intavolando un confronto tra le due donne, nel tentativo di un chiarimento definitivo tra le due, e allo stesso tempo, tentare di acquisire quanto più share possibile.

Intanto Pasquale Laricchia ritorna nella casa ma sotto una nuova veste, non più come concorrente, bensì come personal trainer dei concorrenti rimasti. Non resta che aspettare lo svolgersi delle nuove puntata del reality, per vederne i risvolti della faccenda tra la Cipriani e la Alberti.