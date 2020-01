GF Vip, Barbara Alberti al vetriolo su Wanda Nara: "E’ un mostro"

Il Grande Fratello Vip continua a regalarci dei momenti esilaranti come quello avvenuto nelle ultime ore all’interno della Casa di Cinecittà e che ha visto come protagonista Barbara Alberti. La scrittrice, infatti, ha commesso una gaffe epocale, offendendo – senza accorgesene – l’opinionista del reality show, Wanda Nara.

Il tempo trascorre molto lentamente all’interno della Casa e i concorrenti ormai hanno dimenticato l’onnipresenza delle telecamere e dei microfoni, che riescono a registrare ogni loro piccolo movimento, parola e anche sussurro. Insomma, i gieffini rimasti in gara sono spacciati, perché qualsiasi cosa dicano o facciano diventa di dominio pubblico.

Barbara Alberti offende Wanda Nara

Proprio a causa di questa dimenticanza nelle ultime puntate sia Antonella Elia che Antonio Zequila sono stati ammoniti e messi a confronto con le cattiverie gratuite dette nei confronti di Valeria Marini – entrata nella Casa per avere un chiarimento con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori – ed ancora i riferimenti sessisti di Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis, che sono valsi la squalifica del gieffino.

Nelle ultime ore, però, ad essere protagonista di una gaffe clamorosa è stata la scrittrice Barbara Alberti, che negli ultimi giorni non ha fatto mistero di voler uscire dal reality, temendo che arrivasse ai telespettatori un’immagine negativa della sua persona. La scrittrice, con tutta evidenza, dimenticando la capillare presenza dei microfoni all’interno della Casa, si è lasciata andare a dei commenti non proprio carini nei confronti della moglie di Mauro Icardi.

“Ma come Wanda Nera, Wanda Nara che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno” – quindi caustica ha aggiunto – “Dai, è un mostro“. Subito dopo però la Alberti si è ricordata dei microfoni, quindi ha accennato alla dimenticanza, ma ormai il danno – se così possiamo chiamarlo – era stato fatto.

Nell’attesa di sapere se nella puntata di venerdì 31 gennaio 2020 Wanda Nara prenderà la parola per chiarire questa situazione con Barbara Alberti, è bene ricordare che non è la prima volta che le due donne si lanciano frecciatine al vetriolo. In una delle puntate precedenti la Nara aveva lasciato intendere che alla Alberti piacessi in realtà Pasquale Laricchia, da qui la risposta sferzante e sottile della scrittrice: “Come sei elementare Wanda, per questo mi piaci“. Una battuta che però non siamo certi sia stata compresa del tutto dall’opinionista.