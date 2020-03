Domenica In, Vincenzo Mollica si commuove dopo il video messaggio di Adriano Celentano

Domenica 1 marzo è stata trasmessa una puntata speciale nel programma della conduttrice Mara Venier, che ha voluto omaggiare il giornalista Vincenzo Mollica: da quest’anno va in pensione dopo aver lavorato per una vita all’interno dell’azienda di stato. Dai colleghi viene chiamato il presidente e non sono mancati i momenti di commozione per lo scrittore.

Mollica ha ricevuto molti messaggi di affetto da personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Un esempio si ritrova nella cantante Laura Pausini che lo ha voluto ringraziare e Mollica, dal canto suo ha sottolineato di averla intervista ai suoi inizi, quando aveva diciannove anni e ottenne un grande successo con il brano dal titolo “La solitudine”.

Vincenzo Mollica rivela il suo brano preferito

Mara Venier, nel corso della chiacchierata a “Domenica In”, ha svelato che ci sarebbe stato il video messaggio di una persona speciale: si tratta di Adriano Celentano che ha voluto omaggiare l’amico. Anche Gianna Nannini ha fatto un video messaggio per il disegnatore, senza dimenticare Ligabue, l’attrice Sabrina Ferilli e il trio composto da Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier, Vincenzo Mollica ha avuto modo di porre l’accento sul rapporto speciale instaurato con Federico Fellini e ha ricordato anche la moglie Giulietta Masina. Su quest’ultima ha espresso queste parole: “Viene sempre ricordata troppo poco”. Il giornalista ha parlato anche dell’importanza della moglie Rosa Maria, con la quale è sposato da oltre quarant’anni.

L’intervistato non ha potuto nascondere la commozione dopo il video messaggio del Molleggiato e sono stati ripercorsi gli incontri tra Mollica e Celentano. Ci sono stati anche i video messaggi da parte di due maestri, come è il caso di Paolo Conte e Francesco Guccini. Il giornalista, nato a Formigine, ha svelato che la sua canzone preferita è “Azzurro”: “Una speranza per il futuro”.