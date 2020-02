Antonella Clerici sogna un Sanremo con Maria De Filippi e Laura Pausini

Antonella Clerici è tornata a parlare a cuore aperto – tra passato, presente e futuro – in una recente intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair”, dove ha raccontato della sua nuova vita in campagna, della relazione con l’imprenditore Vittorio Garrone e dei suoi progetti per il futuro, che non prevedono però l’atteso ritorno a “La Prova del Cuoco”.

A pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo – la celebre kermesse musicale prenderà il via martedì 4 febbraio 2020 e sarà trasmessa come di consueto in prima serata su Rai 1 – Antonella lancia l’idea di una co-conduzione con altre due donne del mondo dello spettacolo molto amate e seguite dai telespettatori, cioè Maria De Filippi e Laura Pausini.

L’idea di mettere insieme un volto Rai con uno di Mediaset ed una cantante verace ed estemporanea come la Pausini sarebbe un mix vincente che farebbe del Festival di Sanremo un evento davvero unico ed imperdibile. Quest’anno, però, Antonella si concentrerà solo ed esclusivamente su Amadeus, al timone della 70esima edizione della celebre kermesse musicale.

Nel corso dell’intervista, la Clerici non poteva non parlare della sua vita privata; il compagno Vittorio Garrone la accompagnerà a Sanremo, ma non lo vedremo seduto in platea, perché il vero spettacolo è dietro le quinte, mentre la figlia Maelle non sarà presente. La prima volta che la showgirl presentò Maelle al pubblico fu in occasione del Festival di Sanremo del 2011, condotto da Gianni Morandi; una sorpresa che fece per ringraziare il grande affetto del pubblico che l’ha sempre sostenuta nel corso degli anni.

Sulle polemiche relative ai compensi economici post Sanremo, Antonella commenta: “Avrei potuto essere molto più ricca” – quindi ha aggiunto – “Penso di essere stata l’unica ad avere un contratto con gli stessi soldi, ma alla condizione di riavere La prova del cuoco“. L’idea di ritornare nel format televisivo a lei più congeniale era la cosa pi importante per Antonella in quel momento, più dei soldi.

“Avrei potuto essere molto più ricca, ma non è mai stato nel mio stile giocare al rialzo. Sto bene così” – parole che le rendono merito. Sono tanti i rumors che circolano in questi giorni circa un ritorno della Clerici al cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco“, in tal senso la showgirl chiarisce che questo non accadrà, piuttosto potrebbe rifare “Ti lascio una canzone“.

La decisione di lasciare il celebre programma di cucina – oggi condotto da Elisa Isoardi – è stata una decisione non maturata da un giorno all’altro, ma dopo una lunga ponderazione: “Ho fatto un patto col pubblico per tanti anni, ma adesso basta. Magari farò delle altre cose, ma non quello“. Sicuramente programmi che siano alla sua altezza e che ne possano mettere in evidenza la sua bravura oltre che la sua grande umanità.